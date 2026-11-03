El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se hizo cargo y lamentó la penalización por no reducir la velocidad durante una bandera amarilla en el Gran Premio de la Ciudad de México, por la decimonovena fecha de la Fórmula 1 que disputó este pasado domingo.

"Es un final muy amargo, sobre todo después de la buena sensación que suponía volver a sumar puntos tras una racha de carreras en las que no logré terminar", declaró el argentino. Colapinto redondeó una carrera prácticamente perfecta para terminar octavo, mientras que una sanción posterior impuesta a Oscar Piastri le permitió subir una posición más y así sumar seis puntos en el campeonato.

Pero una penalización de 10 segundos por no desacelerar lo suficiente en un sector con bandera amarilla lo hizo caer al decimoquinto puesto. La misma sanción recayó también sobre su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó dos lugares por debajo del argentino.

El comunicado donde se confirmó la penalización de Colapinto en el Gran Premio de México

El oriundo de Pilar se lamentó y asumió la culpa por lo ocurrido en la carrera del pasado domingo, aunque destacó la labor del grupo de Alpine: "Pido disculpas a todo el equipo por lo que ocurrió bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de explicar, fue un error mío al volante".

"Siento que, en general, el equipo ejecutó la carrera muy bien en circunstancias complicadas; sin embargo, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos haber conseguido", siguió Colapinto.

Por otro lado, se mostró contento y reiteró su conformidad con el rendimiento obtenido, comparándolo con el de las carreras anteriores: "Hubo varias reanudaciones y salidas del coche de seguridad, pero creo que, como equipo, lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo ha realizado un gran esfuerzo en las últimas carreras para revertir nuestra reciente mala racha".

Por último, Franco no se olvidó de felicitar al piloto campeón del primer campeonato de la Fórmula 1: "Muchas felicidades a Kimi Antonelli. Se lo merece de verdad tras la temporada que ha tenido, ¡y qué mejor forma de celebrarlo que junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio! Ahora se une a esa lista de grandes campeones, y me alegro mucho por él".

Qué dijo Briatore sobre el equipo

Por su parte, el director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, se mostró conforme con el desempeño del equipo en la carrera de este domingo: "Estoy satisfecho con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final".

Aunque también expresó su disgusto por la penalización que dejó sin puntos a la escudería francesa: "Tras las sanciones aplicadas después de la carrera, nos marchamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima, dado que ambos coches habían terminado en posiciones de puntos".

Por último, analizó la carrera de cada uno de sus pilotos: "Franco realizó una carrera muy buena y constante, algo que necesitaba tras una racha de mala suerte en las últimas citas. Pierre también pilotó bien, a pesar de haber tenido algunos problemas de potencia en la salida, por lo que hizo un buen trabajo al recuperar terreno. Resulta frustrante no llevarnos nada de esta carrera".