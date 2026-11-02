Una carrera formidable de Alpine F1 Team se esfumó tras concluir el Gran Premio de la Ciudad de México. Los comisarios deportivos sancionaron a Franco Colapinto y Pierre Gasly luego de determinar que ambos cometieron infracciones al no reducir la velocidad lo necesario durante zonas de banderas amarillas. Se juzgó el accionar de ambos detrás del incidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad, dejando sin puntos a los pilotos de Alpine.

El impacto en la carrera

Franco pasó del 8° puesto al 15°. Gasly, del 10° al último lugar (17°) entre los que completaron el GP. Colapinto recibió una pena de 10 segundos de recargo y un punto en su superlicencia. Lo de Gasly fue peor: un "Pase y Siga" que se transformó en 30 segundos por ser aplicado tras la carrera, además de dos puntos en la superlicencia.

La explicación de la FIA

La FIA explicó que los comisarios, tras recibir un informe del director de carrera, citaron y escucharon por separado a los pilotos y sus concurrentes del equipo. Puntualmente, lo de Franco Colapinto fue por cruzar el sector bajo bandera amarilla simple sin realizar la reducción de velocidad requerida (Art B1.8.4a).

Los comisarios revisaron los datos del sistema de GPS y señalización, videos, tiempos de la carrera, telemetría, comunicaciones por radio y las imágenes de la cámara a bordo del auto.

Por qué se sancionó a Gasly en México

Alpine argumentó que el argentino había cumplido el reglamento, que pide reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Pero la FIA concluyó que en el caso de Colapinto "no quedaba demostrado que el piloto hubiera reducido la velocidad de forma suficiente al atravesar dicho sector bajo bandera amarilla simple".

Bandera amarilla simple y bandera amarilla doble

La penalidad sobre Franco fue en una zona de bandera amarilla simple. Donde colisionan Piastri y Lindblad había doble bandera amarilla, pero inmediatamente después, por donde Piastri continuó recuperando su línea de marcha, había bandera amarilla simple.

Justamente, en cuanto a la sección bajo doble bandera amarilla al momento de pasar Colapinto, los comisarios determinaron que existían dudas razonables sobre si el piloto había recibido la advertencia suficiente para cumplir con los requisitos exigidos para la doble amarilla. Por tanto, no se determinó la existencia de ninguna infracción en relación con dicho sector.

Diferente fue la situación de Gasly. Se comprobó que incumplió la reducción de velocidad que pretende la FIA en una zona de doble bandera amarilla. Como resultado, la penalidad al francés fue mayor a la que recibió Franco.

El criterio subjetivo de la FIA

En definitiva, ambos pilotos pierden un resultado positivo por dos cosas. Primero, por el accionar de los conductores sin reducir la velocidad lo suficiente. Segundo, porque la FIA analiza caso por caso subjetivamente al no haber una velocidad específica determinada previamente o un cálculo directo para hallarla.