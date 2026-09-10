Luego de lo que fue su performance en Monza el pasado fin de semana, Franco Colapinto habló con los medios de cara al GP de España. El piloto argentino, que terminó en el 8° lugar en Italia, se mostró entusiasmado por el rendimiento de Alpine en la pasada fecha y expresó que tanto él como la escudería se han propuesto confirmar la mejoría del equipo.

"Dimos un salto grande, fue algo muy positivo para todo el equipo. Sentir que tuvimos la oportunidad de estar peleando con los equipos de adelante es una sensación distinta a la que teníamos últimamente", dijo Colapinto acerca de la última carrera en el GP de Italia, donde Alpine logró mostrarse más competitiva frente a sus rivales directos.

Además, el pilarense se refirió al despiste que tuvo en Monza, que lo terminó alejando de la posibilidad de pelear más arriba luego de lo que hasta ahí era una impecable actuación. "Estaba enfadado y frustrado, claro, pero luego me recuperé bien y fue una buena carrera", comentó, dejando un poco atrás aquella imagen de bronca en la zona mixta post carrera. Y agregó: "No ocurre muy a menudo que tengas la oportunidad de luchar con los equipos punteros y los mejores pilotos, de estar a la altura de McLaren, Ferrari y Red Bull. Es una motivación diferente luchar de repente por el podio desde el principio. Fue genial y una sensación diferente".

Por otra parte, Colapinto se refirió al objetivo que se trazó Alpine será superar a Racing Bulls en el quinto lugar de la tabla de constructores al final de la temporada: “Nuestro principal objetivo, por supuesto, es estar por delante de ellos. La mejora que hemos logrado es muy positiva. En Monza ganamos terreno, fuimos claramente más fuertes y esa es la dirección en la que tenemos que seguir avanzando”, explicó en conferencia de prensa.

Por último, en relación al trazado madrileño, el corredor bromeó sobre la curva llamada La Monumental: "Podría llamarse 'La Bombonera' o 'El Bombonero'", tiró en un guiño a su fanatismo por Boca. Más allá de esto, anticipó un fin de semana complejo en lo técnico tras haber completado las pruebas en el simulador. "La pista es muy difícil, muy dura, muy desafiante. Tiene muchas curvas ciegas, frenadas en apoyo, curvas muy rápidas y pianos muy agresivos. Es un mix de casi todas las carreras del año".

El cronograma del GP de España

Ya está todo confirmado para la decimoquinta fecha de la Fórmula 1, este fin de semana en el circuito de Madrid. La acción comenzará mañana por la mañana con la FP1, a las 8.30 de Argentina, en tanto que la segunda práctica será alrededor de las 12. El sábado a las 7.30 tendrá lugar la FP3, mientras que a las 11 se correrá la clasificación. El fin de semana culmina, como es costumbre, con la carrera, que dará inicio a las 10.

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas.

8.30 - 09.30 horas. Práctica 2: 12 - 13 horas.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.

7.30 a 8.30 horas. Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 13 de septiembre