Franco Colapinto vivió un inicio agitado en el Gran Premio de Japón tras protagonizar un incidente en pista con Max Verstappen durante la segunda sesión de entrenamientos en Suzuka, una situación que rápidamente derivó en la intervención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El episodio ocurrió apenas ocho minutos después de comenzada la práctica. El piloto argentino realizaba los clásicos movimientos en zigzag para llevar temperatura a los neumáticos cuando, sin advertirlo, Verstappen se aproximaba a gran velocidad en plena vuelta lanzada. El neerlandés se encontró de manera repentina con el Alpine del pilarense, lo que lo obligó a abortar su intento y generó su inmediata queja por radio.

Si bien no hubo contacto entre los monoplazas ni consecuencias físicas, la maniobra no pasó desapercibida. Los comisarios analizaron la acción y determinaron que Colapinto entorpeció innecesariamente el giro rápido del piloto de Red Bull, en una infracción contemplada por el reglamento deportivo.

Tras revisar las imágenes y escuchar a los involucrados, la FIA decidió aplicar una advertencia formal, la sanción más leve posible dentro de este tipo de situaciones. De esta manera, el argentino evitó una penalización mayor que podría haber comprometido su rendimiento en el fin de semana.

El incidente dejó a Colapinto bajo observación de cara a lo que resta de la actividad en Japón. A partir de ahora, deberá extremar cuidados en pista para no reincidir en maniobras que puedan derivar en sanciones más severas.

Más allá del susto y la tensión del momento, el episodio sirve como advertencia en un contexto donde cada detalle es evaluado al límite. En la máxima categoría, cualquier distracción puede transformarse en un problema.