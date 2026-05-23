El piloto argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine, finalizó 13° (decimotercero) en la clasificación sprint del Gran Premio de Canadá, la séptima fecha de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, que se correrá en Montreal, en la que el piloto británico de Mercedes, George Russell, se quedó con el mejor tiempo y largará primero este sábado.

El pilarense se recuperó después de un inicio complicado en este Gran Premio, con un problema eléctrico en su auto que fue solucionado luego, pero obligó a que saliera a la qualy sprint sin conocer el circuito. Pese a eso, Colapinto avanzó a la Q2 con un décimo lugar, favorecido por la bandera roja tras el choque que protagonizó el español Fernando Alonso (Aston Martin) cuando quedaba poco más de un minuto para el cierre de la primera etapa.

La actuación del argentino estuvo bastante por encima de la de su compañero Pierre Gasly, quien fue eliminado en la primera etapa y largará 19° mañana. En tanto, detrás del poleman Russell, los más rápidos fueron su compañero, Kimi Antonelli, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren.

En la clasificación, los que ni siquiera llegaron a salir fueron Alex Albon y Liam Lawson. El hombre de Williams no llegó a tener a su auto en condiciones después del accidente que sufrió al chocarse a una marmota que se cruzó en la pista durante los entrenamientos, mientras que el de RB tuvo un problema hidráulico en su monoplaza que no llegaron a solucionar.

Grilla de largada del primero al décimo puesto