Franco Colapinto logró sumar sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de China, pero el Alpine que conduce salió seriamente dañado tras un duro choque con Esteban Ocon en la vuelta 33, en la curva número 1. Mientras el francés tuvo que abandonar, Colapinto resistió hasta el final, cruzando la bandera a cuadros en el décimo lugar.

Casi una semana después, desde la escudería francesa se revelaron los detalles del estado del monoplaza y cómo los daños condicionaron la performance del piloto pilarense. Antony Davidson, analista de Sky Sports F1, explicó: "Hablé con algunos de sus ingenieros después del vuelo y dijeron que el auto tenía tantos daños después del impacto que realmente tuvo que aguantar hasta el final".

El incidente, que fue calificado por la FIA como responsabilidad total de Ocon, afectó especialmente el tramo final de la carrera, impidiendo a Colapinto atacar a rivales como Carlos Sainz. A pesar de ello, su rendimiento previo había sido sólido, mostrando madurez y consistencia en cada giro.

Davidson destacó además la adaptación de Colapinto al Alpine tras reemplazar a Jack Doohan, señalando que el joven piloto construyó un fin de semana “realmente bueno” y mantuvo la ambición de sumar más puntos a pesar de las adversidades.

El balance final refleja no solo la resistencia del coche, sino también la capacidad de Colapinto de mantener la concentración y sacar provecho de un fin de semana que podría haber terminado de forma mucho más complicada. El piloto argentino continúa demostrando que está preparado para los desafíos de la F1, incluso cuando las circunstancias no juegan a su favor.