En el marco del arranque de temporada de la Fórmula 1 2026 que se da cita en Melbourne, Australia, Franco Colapinto (1 minuto 23 segundos y 325/1000) cumplió con la primera tanda de entrenamientos libres arriba del nuevo Alpine y se ubicó en la posición 16°, lejos de la Ferrari de Charles Leclerc (1:20 267/1000) que dominó el primer día de actividades oficiales. .

Por primera vez, el argentino forma parte de la grilla oficial de temporada y las expectativas son elevadas por los cambios que ha experimentado su equipo con la inclusión de los motores Mercedes a su estructura. Sin embargo, terminó a poco más de 3 segundos del tiempo de punta que conquistó el equipo italiano.

La buena notica para el piloto nacional fue que se ubicó por delante del francés Pierre Gasly, su compañero de equipo. que terminó dos posiciones detrás en los tiempos (1:24 35/100).

La salida a pista de esta noche es la primera de un fin de semana muy esperado por los fanáticos. Lando Norris comenzó con toda la atención depositada sobre su Mc Laren, después del título obtenido en el 2025. Hay mucha atención puesta sobre los vehículos “papaya” para saber si tendrán el mismo potencial del año pasado a partir de los cambios reglamentarios. El británico tuvo muchos problemas desde el inicio y fue a parar al lugar número 19.

El nuevo Alpine de Franco Colapinto en su temporada 2026 de la Fórmula 1.

Los primeros tres lugares del potencial podio lo completaron el británico Lewis Hamilton, también con Ferrari (1:20 736/1000), y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull (1;20 789/100).

Cronograma

El jueves es apenas una muestra de lo que puede esperarse, pero todos los pilotos coinciden en que es clave saber cómo se planta el auto en pista, para tener un anticipo de lo que será el fin de semana.

Para el viernes será momento de salir en dos turnos diferentes a la pista. El primero de ellos desde las 22:30, pero el segundo será en la madrugada de la Argentina, a partir de las 2 del sábado que será el mismo horario en que podrá verse la final de la primera fecha el domingo.