En el Gran Premio de China de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una de las mejores carreras desde su llegada a la escudería Alpine ya que quedó ubicado en la décima posición y sumó su primer punto, mientras que su compañero de escudería Pierre Gasly quedó sexto, por lo que también obtuvo puntos.

Más allá de este buen rendimiento que tuvo el argentino, el reconocido medio The Race hizo un análisis sobre el desempeño de los 22 corredores a lo largo de todo el fin de semana, y en el mismo ubicaron al oriundo de Pilar en la 15° posición, por debajo de pilotos que ni siquiera largaron en el GP de China.

“El desempeño a lo largo de toda la competencia se toma en cuenta para determinar la posición final, lo que implica que la clasificación resultante puede variar de forma notable entre pruebas. Además, aunque la parrilla inicial se deriva de la sesión clasificatoria, la comparación excluye cualquier valoración general sobre las cualidades de los pilotos y se limita a lo visto en el fin de semana analizado”, explicaron al respecto sobre cómo valoraron a cada piloto.

En este contexto Colapinto quedó en la 15° (decimoquinta) posición, por debajo de lo que fue su puesto en la carrera. “El fin de semana de Franco Colapinto parecía ir por el mismo camino que el de Melbourne, con problemas de ritmo, pero logró progresar, aunque eso solo le permitió quedar a tres décimas de Gasly en la clasificación final”, iniciaron.

“El Gran Premio en sí fue intenso, comenzando con neumáticos duros y viéndose obligado a permanecer en pista bajo el coche de seguridad, lo que lo catapultó al segundo puesto, pero fue un gran inconveniente para su carrera en general; aunque se defendió bien mientras estuvo arriba e hizo todo lo posible por ayudar a su compañero de equipo”, continuaron.

“Entró en boxes y salió justo delante de Ocon, quien inmediatamente chocó contra él en la curva 3. Colapinto fue la víctima inocente, ya que perdió tiempo inmediatamente por el trompo y sufrió daños en el suelo que dificultaron lo que siempre iba a ser una última tanda, en la que necesitaba ganar terreno”, siguieron respecto al accidente que sufrió.

“No pudo acercarse lo suficiente a Sainz como para luchar por el noveno puesto, pero al menos consiguió su primer punto en Alpine”, cerraron sobre el análisis del rendimiento de Colapinto durante todo el fin de semana, teniendo en cuenta la FP1, las qualys, la carrera de sprint y el Gran Premio.