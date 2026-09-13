Luego de lo que fue una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 con un séptimo lugar, Franco Colapinto analizó su performance en el GP de España ante los medios. Relajado y de buen humor, el pilarense destacó el fin de semana completo como "uno de los mejores" que tuvo y se mostró muy contento con su carrera.

"Está dentro de las mejores. Como fin de semana completo, ayer fue muy bueno también, creo que mi mejor clasificación. Y hoy lo cerré con una buena carrera", dijo el piloto de Alpine, dándole crédito también a su noveno lugar en la clasificación de ayer. Sobre su performance, rescató sus momentos más destacados: "Avancé en la largada, pero perdí muchísimo tiempo con Bortoleto que doblaba bien la 1 y 2. Pero contento que lo pude pasar y después pude mantener el puesto con Piastri".

El momento de la bandera argentina

El argentino de 23 años también contó cómo sucedió la secuencia en la que terminó dando la vuelta de honor con la bandera del país luego de finalizar la carrera. "Me la dio un comisario, ja. Estaba esperando para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino, espero que haya disfrutado de la carrera". "Contento de poder llevar una bandera argentina acá, que había tantas, estaba lleno. Haber podido llevarla por segunda vez en un Fórmula 1, en una carrera de verdad y con un un buen resultado, es muy especial"