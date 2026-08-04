Valentín “Colo” Barco sorprendió a su hija Gemma con un regalo tan inesperado como llamativo antes de comenzar una nueva etapa en su carrera. El futbolista organizó un encuentro familiar para presentarle a la pequeña, de apenas un año y cuatro meses, a quien será su nueva compañera.

La gran sorpresa fue Maca, una yegua que se incorporó a la familia y que llamó inmediatamente la atención por un detalle particular: sus crines están teñidas de color fucsia. La elección convirtió al animal en el protagonista de una presentación cargada de ternura y emoción.

El momento quedó registrado en un video compartido mediante las redes sociales. En las imágenes, Gemma aparece sentada sobre el lomo de la yegua mientras sus padres la acompañan durante el paseo. La niña se mostró tranquila y sonriente ante la presencia del animal que acababa de recibir como regalo.

El Colo Barco participó de la presentación junto con su pareja, Yaz Jáureguy, quien también celebró la llegada de Maca. La secuencia familiar fue musicalizada con “Wild Horses (caballos salvajes)”, la canción de los Rolling Stones que acompañó cada una de las imágenes del especial encuentro.

La joven utilizó el posteo para dedicarle unas palabras a la nueva integrante: “Bienvenida a la familia Maca”. El jugador se sumó a la publicación y expresó todo su cariño hacia Gemma con un mensaje que mantuvo las mayúsculas utilizadas originalmente: “Bienvenida Maca, Te amamos hija”.

La sorpresa se produjo durante los últimos días de descanso del futbolista, después de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El lateral aprovechó ese tiempo para disfrutar junto con su familia antes de viajar y ponerse a disposición del cuerpo técnico de su nuevo equipo.

Ahora, el Colo Barco se prepara para incorporarse al Chelsea, donde compartirá plantel con Enzo Fernández. Antes de concentrarse plenamente en ese desafío deportivo, eligió regalarle a su hija una experiencia diferente y conservar en imágenes su primer encuentro con Maca, la llamativa yegua de crines fucsias.