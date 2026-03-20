A menos de 90 días para la gran cita, la Selección Argentina ya tiene lista su nueva indumentaria alternativa. Bajo el lema “Orgullo”, la marca que viste a la Albiceleste lanzó un modelo que rompe con lo tradicional y apuesta por una estética moderna, pensada especialmente para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como principal figura y estandarte, la nueva casaca presenta un diseño atípico: base negra con un entramado de líneas en distintas tonalidades de azul que convergen en el pecho formando la silueta de una pelota. Una propuesta visual distinta, que se despega de los modelos más clásicos y apunta a marcar identidad.

Los detalles también juegan su partido. La camiseta suma terminaciones en gris claro en mangas y cuello, junto a las tradicionales tres tiras de la marca. Además, el escudo de la AFA se combina con el parche de campeón del mundo, que ocupa el centro del pecho y obliga a una modificación poco habitual: los dorsales se desplazan hacia el lado derecho.

En la parte trasera, el diseño mantiene un guiño bien argentino con el Sol de Mayo y la inscripción “Argentina”, acompañada por una bandera intervenida con estética de fileteado porteño, un detalle que refuerza el concepto de pertenencia que impulsa la campaña.

Precios y versiones

La nueva camiseta ya está a la venta y llega en distintas versiones según tecnología y nivel de detalle:

Versión Fan: $149.999

Versión Jugador: $219.999

Messi Versión Jugador (con nombre y número 10): $249.999

Variante manga larga (estilo fan): $249.999

La edición especial de Lionel Messi aparece como una de las más buscadas, ya que incluye detalles exclusivos y el dorsal del capitán, en una apuesta directa al fanático que quiere vestir la misma piel que su ídolo.

Así, la Scaloneta ya tiene nueva armadura. Con diseño renovado, fuerte carga simbólica y el sello de campeón vigente, la camiseta “Orgullo” se mete en escena en la previa del Mundial y empieza a jugar su propio partido fuera de la cancha.