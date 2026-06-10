A pocas horas del inicio del Mundial 2026, los locales de electrodomésticos registran un marcado incremento en las consultas por televisores de gran tamaño y última generación. Rodrigo Lubrano, propietario de una casa de electrodomésticos en Roca, explicó que la expectativa por el debut de la Selección Argentina disparó la demanda y multiplicó las visitas de clientes interesados en pantallas gigantes.

Las consultas se concentran en modelos de 65 pulgadas en adelante, con precios que reflejan la magnitud de la inversión: un televisor de 98 pulgadas alcanza los 10 millones de pesos, mientras que uno de 85 pulgadas ronda los 4 millones. En el segmento premium, una marca lanzó una propuesta singular: si Argentina se consagra campeona, devuelve el valor de la TV de 100 pulgadas, condición que exige adquirir el modelo más grande disponible.

El fenómeno no se limita al tamaño de las pantallas. Los clientes preguntan por créditos con DNI en 24 cuotas y por promociones de 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas, alternativas que facilitan el acceso a equipos de última generación. Además, las marcas establecieron un incentivo adicional: regalan una camiseta oficial de la Selección Argentina con la compra de cualquier televisor, estrategia que refuerza el vínculo emocional con los hinchas.

Lubrano señaló que la tendencia se intensifica a medida que el equipo nacional obtiene buenos resultados: “Mientras Argentina gana, más se vende”, resumió. La expectativa mundialista se traduce en un movimiento comercial que combina pasión futbolera, tecnología de punta y estrategias de marketing agresivas.

El inicio del Mundial convierte a los televisores en protagonistas de la previa: pantallas gigantes, cuotas accesibles y promociones inéditas marcan el pulso de un mercado que se expande al ritmo de la ilusión albiceleste.