El programa provincial educativo ReCreo en Neuquén celebra habilidades deportivas y artísticas de estudiantes secundarios de toda la provincia. Este mes comenzó la segunda edición con un alcance de 15.500 inscritos a lo largo de toda la provincia. Este jueves 330 jóvenes de escuelas públicas y privadas de la ciudad capital -de los Distritos Escolares I y VIII- participaron de la primera jornada de vóley en el Centro de Educación Física (CEF) N° 1.

La etapa actual de ReCreo es gestionada a través de sedes distritales. En el caso de las propuestas deportivas, ya se dieron los encuentros de apertura en establecimientos escolares y predios municipales de las localidades de Senillosa, Rincón de los Sauces, Neuquén, Varvarco, Chos Malal, Aluminé, Villa La Angostura, El Huecú y Picún Leufú.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, y el vocal de Rama Secundaria, Técnica y Superior, Gastón Arana, acompañaron los primeros partidos que convocaron a estudiantes de quinto y sexto año de las EPET N° 8, 14 y 27; los CPEM N° 18, 19, 23, 34, 41, 44; los colegios Don Bosco y Millaray; y los institutos Superior de Formación Docente (ISFD) N° 12, Pablo VI, ISI College y Tecnológico del Comahue (ITC).

En celebración del inicio en la capital, Temi señaló que “ReCreo para nosotros es sumamente importante porque reconoce sus talentos, las y los invita a expresarse en áreas que les interesen y se dan espacios de encuentro con otras escuelas que también enriquecen las trayectorias escolares”. Destacó que esta política educativa “da cuenta de un modelo neuquino en el que los recursos del gobierno provincial se invierten en el desarrollo de nuestras y nuestros estudiantes”.

Las actividades están organizadas por categorías que abarcan de primer a sexto año de nivel secundario, y de segundo año de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA). Los grupos de primero, segundo y tercer año demuestran habilidades motrices, previas a la distinción por disciplinas; mientras que en cuarto año la oferta es en básquet modalidad 3×3, vóley, tripela, atletismo y handball. En tanto adolescentes de quinto y sexto año participan en handball masculino y femenino, vóley, básquet 3×3 y atletismo.

En total son 19 las localidades anfitrionas, de las que restan por iniciar -durante la próxima semana- San Martín de los Andes, Las Ovejas, Zapala, Centenario, Plaza Huincul, Loncopué, Piedra del Águila, Tricao Malal, Plottier y Junín de los Andes.

La segunda edición de ReCreo en Neuquén es llevada adelante en un trabajo articulado de los ministerios de Educación y de Juventud, Deportes y Cultura gestionado a lo largo del ciclo lectivo bajo la organización por etapas, en distrital, regional y la final provincial.