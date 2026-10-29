En las últimas horas se conoció un nuevo paso para una eventual vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina: el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires comenzó el asfaltado de la pista, una de las etapas centrales de las obras que buscan adaptar el circuito para recibir competencias internacionales. El proyecto tiene como objetivo inmediato el regreso del MotoGP, previsto para abril de 2027, pero la reforma contempla los requisitos necesarios para recibir a la Máxima en el país.

Los trabajos comenzaron en la recta opuesta, después de varias semanas de ensayos en sectores de escape y sobreanchos de distintas curvas. Allí se probaron las mezclas asfálticas, se calibraron los equipos y se capacitó a los operarios antes de avanzar sobre la superficie principal. Según informó Carburando, el operativo contempla la utilización de unas 43.000 toneladas de asfalto, distribuidas en tres capas.

La primera capa, que ya se encuentra en ejecución, es la base y tendrá ocho centímetros de espesor. Luego, se colocará una capa intermedia de cinco centímetros y, finalmente, una de rodamiento de cuatro centímetros, que será la superficie sobre la que circularán los vehículos de competición. La obra está a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y utiliza tecnología de precisión para adaptar el pavimento al diseño del circuito.

Cuándo vuelve el MotoGP y qué pasa con la Fórmula 1

Luego de lo que fue el Road Show de Franco Colapinto en el mes de marzo, las gestiones empezaron a tomar forma para un potencial retorno de la Fórmula 1 al país en 2028, lo que sería la vuelta del circuito porteño tras 30 años de ausencia. Por lo pronto, lo que sí está confirmado es el regreso del MotoGP a Buenos Aires, con fecha para el 9, 10 y 11 de abril de 2027, después de casi tres décadas sin competencia.