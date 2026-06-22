El 18 de junio se inauguró en el Palacio Libertad de Buenos Aires la exhibición 'Tita Merello. Una diva plebeya', una propuesta que invita a redescubrir la vida y obra de una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina. La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita en las salas 203, 204 y 205 del centro cultural porteño, de miércoles a domingos entre las 14 y las 20 horas.

La exposición reconstruye la trayectoria de la cantante y actriz a través de una cuidadosa selección de materiales que incluyen películas, registros sonoros, fotografías y documentos de época, muchos de ellos inéditos. Estos archivos provienen de instituciones destacadas como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Argentina Sono Film, Radio y Televisión Argentina, la Fundación Cinemateca Argentina y el Teatro Nacional Cervantes.

Legado y acervo cultural de Tita

Además, la muestra establece un diálogo entre el legado documental y las expresiones artísticas actuales mediante la incorporación de obras creadas especialmente para esta ocasión por artistas contemporáneos como Aili Chen, Lolo y Lauti, Leticia Obeid, Marcela Oliva, Sol Rezza, junto a fotografías icónicas de Annemarie Heinrich.

Inauguran en Buenos Aires la exposición gratuita sobre Tita Merello, ícono de la cultura argentina

La iniciativa busca resignificar la vigencia de Tita Merello, quien supo transformar su historia personal en una expresión artística profundamente vinculada a la identidad popular argentina. Reconocida por su personalidad inconfundible y su capacidad para interpretar las emociones y vivencias de los barrios y sectores populares, Merello consolidó una carrera multifacética que abarcó el cine, el teatro y la música.

Con esta exhibición, el público tiene la oportunidad de acercarse a la figura de una artista que convirtió su biografía en una obra y cuya influencia sigue siendo un referente dentro de la cultura nacional.