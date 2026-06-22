El 18 de junio se inauguró en el Palacio Libertad de Buenos Aires la exhibición 'Tita Merello. Una diva plebeya', una propuesta que invita a redescubrir la vida y obra de una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina. La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita en las salas 203, 204 y 205 del centro cultural porteño, de miércoles a domingos entre las 14 y las 20 horas.
La exposición reconstruye la trayectoria de la cantante y actriz a través de una cuidadosa selección de materiales que incluyen películas, registros sonoros, fotografías y documentos de época, muchos de ellos inéditos. Estos archivos provienen de instituciones destacadas como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Argentina Sono Film, Radio y Televisión Argentina, la Fundación Cinemateca Argentina y el Teatro Nacional Cervantes.
Legado y acervo cultural de Tita
Además, la muestra establece un diálogo entre el legado documental y las expresiones artísticas actuales mediante la incorporación de obras creadas especialmente para esta ocasión por artistas contemporáneos como Aili Chen, Lolo y Lauti, Leticia Obeid, Marcela Oliva, Sol Rezza, junto a fotografías icónicas de Annemarie Heinrich.
La iniciativa busca resignificar la vigencia de Tita Merello, quien supo transformar su historia personal en una expresión artística profundamente vinculada a la identidad popular argentina. Reconocida por su personalidad inconfundible y su capacidad para interpretar las emociones y vivencias de los barrios y sectores populares, Merello consolidó una carrera multifacética que abarcó el cine, el teatro y la música.
Con esta exhibición, el público tiene la oportunidad de acercarse a la figura de una artista que convirtió su biografía en una obra y cuya influencia sigue siendo un referente dentro de la cultura nacional.