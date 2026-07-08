El Estadio Ruca Che fue escenario de la primera parte del Campus de básquet liderado por el campeón olímpico Wálter Herrmann y el reconocido entrenador Julián Pagura. El emblemático escenario del barrio San Lorenzo, dependiente de Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos (Ecydense), vivió una jornada especial que reunió a un centenar de basquetbolistas de distintos puntos de la provincia en torno a una experiencia única: compartir el parquet con una leyenda de la Generación Dorada.

Durante el encuentro, jóvenes deportistas tuvieron la oportunidad de entrenar junto al histórico jugador, incorporando fundamentos técnicos de nivel NBA, conceptos de táctica individual y valores esenciales para la formación deportiva, como la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.

La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y acercar herramientas de excelencia a atletas de toda la provincia.

“Este tipo de encuentros tienen un enorme valor porque acercan a nuestros jóvenes deportistas experiencias que inspiran, motivan y dejan enseñanzas que trascienden lo deportivo. Poder compartir con referentes de este nivel genera oportunidades y despierta sueños”, destacó la ministra Josefina Codermatz.

La jornada marcó el inicio de una intensa agenda deportiva que continuará durante los próximos tres días en el emblemático estadio de la capital neuquina. Las actividades fueron especialmente diseñadas para recibir a distintas categorías de jugadores de clubes comunitarios y federados de diversas localidades, entre ellas Neuquén capital, Villa El Chocón, Chos Malal, Centenario, Rincón de los Sauces, Plottier, Plaza Huincul, Vista Alegre, San Patricio del Chañar y otros puntos de la provincia.