Independiente de Neuquén dio vuelta la página luego de la salida de Gustavo Coronel. En la tarde de miércoles presentó a Rogger Morales, DT con amplio recorrido no solo como Técnico, sino como jugador, en lo que será su segundo ciclo frente a la institución capitalina.

El nuevo DT del rojo dejó las selecciones neuquinas luego de dos años y medio de trabajo, LIFUNE anunció su salida e inmediatamente Independiente hizo su presentación formal mediante redes sociales.

“Estoy en un club soñado, no pensé que este llamado iba a llegar. Me infla el pecho, me llena de orgullo las palabras que tuvo Gastón también. Me siento respaldado y querido y un club que no tiene techo” expresó Morales, post primer entrenamiento y en diálogo con Grito Sagrado.

El DT, con paso en diferentes clubes y categoría, como Cipolletti, Huracán de Comodoro Rivadavia, Cruz del Sur, Centenario, entre otros… inició su segundo ciclo frente a la institución luego de más de 10 años; “me siento joven y sumé experiencia, ahora cometemos menos errores, con más cintura. Con la juventud pecaba por haber tenida la carrera que tuvo como jugador. Hoy somos un Cuerpo Técnico que escucha, democrático. Me agarra con juventud y capacidad”.

Con relación a la institución capitalina, el rojo no atraviesa un buen momento en el torneo local; en el medio de la tabla, lejos del líder, y con un plantel rico en jugadores, y en crecimiento a nivel infraestructura. “Independiente no tiene otra cara que ser protagonista, en el club más importante de Neuquén, con más historia. Todo vemos a Independiente en otra categoría. Hay muchas patas de mesas juntas para que nosotros podamos dar el salto. La provincia está bien, el club en infraestructura está bien, tiene cancha sintética y natural. Hay muchas cosas. El club tiene que ascender primero como institución y después arrastra lo deportivo”.

Ahora los objetivos son claros, además de ser competitivos, es pelear por el ascenso a una siguiente categoría, para ello deberá hacer un muy buen Regional Amateur. “Venimos por el bronce, podemos lograr un hecho histórico y vamos por eso. Nos encontramos con un plantel que está muy bien, con jugadores importantes y con categoría superior.

Por lo pronto, el DT debuta el fin de semana ante Patagonia en condición de local, acompañado por Germán Painecura, y Pablo Maljasian como preparadores físicos, más Maximiliano Maripil como ayudante de campo y DT de reserva.

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