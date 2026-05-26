La Liga de Fútbol de Neuquén llegó a la mitad de su Torneo Oficial. Independiente de Neuquén anunció que Gustavo Coronel dejó de ser el DT luego de la derrota ante Petrolero Argentino. En menos de 24hs, varios nombres circulan, asegurando además que llegaron ofrecimientos hasta de nivel internacional.

Si bien desde la institución, que tiene sede central en José Rosa 246, se está trabajando con seriedad para encontrar al nuevo director técnico de cara a la segunda etapa del torneo local, y pensando en el Torneo Regional Federal Amateur 2026, donde el rojo buscará ser protagonista desde el mes de agosto, los ofrecimientos comenzaron a llegar, luego de que se confirmara en mediodías del lunes, la salida de Gustavo Coronel, al frente del primer equipo.

Ya sea por redes sociales, o números particulares, tanto las diferentes agencias de representación, o DTs que trabajan de forma independiente, enviaron CV y proyectos, de diferentes provincias, e inclusos desde Ecuador, Paraguay, Chile y Bolivia.

Desde la comisión directiva, sostuvieron que aún no hay nada concreto y si bien ya se manejan algunos nombres, no hay nada confirmado. “se buscará lo mejor para el club” expresaron a MejorInformado.com

La salida de Coronel en el rojo fue un golpe duro para la institución. Uno de los DT más importantes de su historia que logró el título de Copa Neuquén 2025 en su tercer ciclo, y que lo sumó a otros logras igual o más importantes como el Oficial 2005, Torneo Integración 2005-6, y el primer ascenso del fútbol neuquino en el 2012, llegando hasta un Federal A, y Copa Argentina, donde fue el primer elenco de Neuquén en llegar al cuadro principal, enfrentando a Racing.

Por lo pronto, Independiente transita un Torneo Oficial de forma irregular, donde está octavo con 14 puntos, a 12 del líder Alianza, luego de 4 triunfos, dos empates, y cinco derrotas.Tiene uno de los mejores planteles actuales, que sostiene pensando en la competencia Regional.