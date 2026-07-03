Franco Colapinto busca recuperarse en el GP de Gran Bretaña 2026

El piloto argentino Franco Colapinto a bordo de un Alpine tendrá un nuevo desafío este fin de semana cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El mismo es uno de los clásicos de la categoría, se lleva a cabo en el mítico circuito de Silverstone, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,891 kilómetros. Además, tendrá una carrera sprint el sábado.

Colapinto irá en busca de la recuperación, debido a que viene de tener una floja actuación en el GP de Austria, donde finalizó en el decimoquinto lugar. Dicha fecha fue muy complicada su escudería, Alpine, ya que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco se pudo lucir y quedó decimotercero.

La actividad en Silverstone comenzará este viernes con la única práctica libre que será entre las 8.30 y las 9.30 por la mañana argentina, mientras que la clasificación para la carrera sprint está programada para las 12.30 del mediodía.

El día siguiente, el sábado, se realizará la carrera sprint a las 8 de la mañana, donde los ocho primeros podrán sumar puntos. A su vez, la clasificación iniciará a las 12 del mediodía. Finalmente, la acción concluirá el domingo con la carrera principal, que será a las 11.

En lo que respecta a la lucha por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) con 171 puntos, aunque no se puede confiar ya que le saca 40 puntos a su compañero de equipo, el británico George Russell, y un paso en falso podría permitirle a este último que se acerque bastante. La tercera posición en la tabla es para el también británico, Lewis Hamilton, quien tiene 125 unidades.

El ganador de la última edición del GP de Gran Bretaña fue el británico Lando Norris, que a bordo de su McLaren tuvo una actuación brillante para finalizar en el primer lugar. El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Video viral

Este jueves cuando realizaba una nota para la cadena FOX, una planta se cayó entre medio de la periodista y el piloto. La situación terminó siendo risueña, y el de Pilar aseguró "es la mejor nota de la historia".