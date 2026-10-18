El mate que Erling Haaland mostró en sus redes vino acompañado de una explicación sobre cómo conoció la bebida. El delantero noruego publicó una foto sosteniendo un mate preparado y aprovechó el mensaje para reconocer a los futbolistas argentinos que lo acercaron a una costumbre que había empezado a descubrir durante sus días de vestuario compartido en Inglaterra.

El agradecimiento tuvo tres destinatarios de la Selección argentina: “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”. Con esa dedicatoria, el atacante puso nombres al vínculo que lo une con la infusión. La publicación reunió la imagen con el mate en la mano y el reconocimiento a quienes habían participado de su acercamiento a esta tradición.

Entre los mencionados, Julián Álvarez tuvo un papel particular en los primeros pasos de Erling Haaland con el mate. Durante el tiempo en que compartieron equipo en el Manchester City, el cordobés, conocido como la Araña, le cebó sus primeros mates y le explicó cómo prepararlos. El aprendizaje surgió así de la convivencia entre compañeros y de los momentos cotidianos que compartían dentro del vestuario.

El intercambio forma parte de una costumbre que los futbolistas argentinos llevan con ellos cuando juegan en el exterior. El termo y el mate suelen acompañarlos en los viajes, las concentraciones y los momentos previos a los entrenamientos. En ese entorno, la bebida también despierta la curiosidad de compañeros de otras nacionalidades, como ocurrió con el noruego a través de su relación con la Araña.

La repercusión de la foto llegó también a la Embajada de Noruega en Argentina. Desde su cuenta oficial en X, la representación del país del delantero se sumó a la publicación con una bienvenida dirigida al futbolista. El mensaje acompañó el acercamiento de una figura noruega a una costumbre argentina y le dio un lugar propio dentro de las respuestas al posteo.

La embajada eligió una frase familiar para quienes toman mate y etiquetó al jugador: “¡Bienvenido al mate, @ErlingHaaland! Es un viaje de ida”. De esa manera, el reconocimiento que Erling Haaland había dedicado a tres futbolistas argentinos encontró una devolución desde su propio país. La bienvenida celebró que se sumara a la tradición que había conocido compartiendo el vestuario con la Araña.