Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina, salió en camilla en la victoria del Chelsea por 2 a 0 contra el Everton por la fecha 7 de la Premier League. A los 65', sufrió un choque de cabezas con un defensor rival, y estuvo tendido en el césped durante casi diez minutos hasta que el cuerpo médico pudo retirarlo de la cancha.

El episodio se produjo cuando Dibu y el defensor del Everton, Jarrad Branthwaite, fueron a disputar una pelota aérea y terminaron impactando cabeza con cabeza. Tras el choque, el guardameta recibió asistencia médica durante varios minutos sobre el césped, ante la preocupación de sus compañeros y del cuerpo técnico.

Debido a la naturaleza del impacto, los médicos decidieron inmovilizarlo y retirarlo en camilla para continuar con la evaluación. Mike Penders ingresó en su lugar para ocupar el arco.

Luego del incidente, el arquero de 34 años fue trasladado a un hospital para realizarse estudios y determinar el alcance de la lesión. Por el momento, no se informó un diagnóstico definitivo que permita establecer la gravedad del golpe ni los plazos estimados para su recuperación.

Con un doblete de Pedro Neto, los Blues se llevaron los tres puntos que los deja con 13 puntos y momentáneamente en el cuarto puesto junto al Brighton, y a cinco del líder de la Premier League: Manchester City, que juega con el Ipswich.