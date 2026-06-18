En las últimas horas se multiplicaron las versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi. En ese contexto, la familia decidió emitir un comunicado oficial, en donde se informa sobre su situación actual y desestima los rumores que circularon acerca de la misma, pidiendo además que se respete el delicado momento.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", fue parte del mensaje oficial.

Por otra parte, el círculo íntimo fue tajante respecto a novedades futuras: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad".

Todo comenzó con el festejo del primer tanto de Messi ante Argelia. El '10' no pudo evitar soltar unas lágrimas de emoción, y al ser consultado sobre eso respondió: "Pasé unos días complicados y la emoción fue por eso, agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y la delegación", contó después ante los medios, lo que disparó las diversas informaciones sobre el estado de salud de su padre.

La última vez que se lo vio públicamente fue en noviembre de 2025, en un partido de Inter Miami ante Nashville por los playoffs de la MLS. Desde un palco del estadio, Jorge Messi acompañó el encuentro junto a Celia, la madre del capitán argentino. No hubo declaraciones ni exposición, pero luego se vio cuando Leo buscó a ambos tras el final del partido y tiró hacia el lugar donde estaban la camiseta que había utilizado en ese juego.