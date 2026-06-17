Luego de su actuación estelar con récord incluido, Lionel Messi habló con la prensa y explicó su emoción en el primer gol. El capitán argentino explicó, sin dar los motivos, que "pasó unos días difíciles" y destacó la actitud del grupo para con él. Además, se refirió a lo que le genera empatar el récord goleador de Klose como goleador de la Copa del Mundo.

Sobre el emotivo festejo del primer gol, "La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días complicados y la emoción fue por eso, agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y la delegación", comentó la Pulga. Y destacó la actitud del plantel: "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa, estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho".

Además, realizó un análisis sobre la goleada ante Argelia, con la que se mostró conforme: "Nos costó un poco el primer tiempo, pero en el segundo cambió. Siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles, y se está viendo que nadie regala nada, es un Mundial competitivo con selecciones bien trabajadas", expresó el capitán argentino.



Por último, ante la consulta sobre qué le generaba alcanzar el récord de goles en la historia de los Mundiales, Messi minimizó un poco el logro: "La verdad que no, no significa nada. Es un honor estar al lado de Klose, de Ronaldo, pero al final es una estadística y nada más. Para mí Ronaldo fue uno de los más grandes de los que vi y no está primero, o sea que queda sólo en una estadística".