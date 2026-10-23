Cipolletti ya está en tierras cordobesas para el gran cotejo de este domingo 25 de octubre por la final del Torneo Federal A de fútbol. Desde las 15 en la ciudad de San Francisco, el Albinegro se verá las caras con San Martín de Formosa donde buscará el gran objetivo: el ascenso a la Primera Nacional.

El Capataz está conformado por un grupo consolidado, con jugadores de jerarquía y que, muchos de ellos, ya saben lo que es jugar estas instancias. Cipolletti está a 90 minutos de volver a la segunda categoría del fútbol argentino y en el plantel hay optimismo.

El capitán Víctor Manchafico, neuquino del barrio San Lorenzo, que supo jugar estas instancias con Villa Mitre, habló en la previa de la gran final. “Volver a estar en una final a esta altura de mi carrera, la verdad que lo disfruto el doble. Vine a Cipolletti a competir porque creía que podíamos llegar, estar hoy en la final, lo estoy disfrutando al máximo”. dijo el defensor, quien sostuvo que está jugando sus últimos partidos: “Jugar una final es hermoso y, a esta edad, con el grupo que tenemos, que es bárbaro, la verdad que se disfruta el doble”.

En las horas previas, el marcador central, queestá en duda luego de la lesión que lo dejó fuera en la primera etapa ante Alvarado por el cotejo de vuelta, sostuvo: “Cuando se van acercando las horas del partido, hay muchísimas sensaciones, pero obviamente que hay felicidad por sobre todas las cosas".

Con relación al partido y al rival, remarcó que “conozco varios jugadores por haberlos enfrentado y demás. Sé que es un rival bien de la categoría, con jugadores de jerarquía, de experiencia, y grandes. Si los dejás jugar, te pueden lastimar, así que creo que vamos a tener que tener recaudos por todos lados.”

“Confiamos mucho en nosotros, así que ojalá que salga un lindo partido y que lo gane el que se lo merece, que no pasen cosas raras", cerró el capitán albinegro.

Desde las 15, Cipolletti se enfrentará en San Francisco, Córdoba, ante San Martín de Formosa con arbitraje de Matás Billone Carpio, seguido por los asistentes Carlos Viglietti, Joaquín Badano, Lucas Rodríguez. El ganador ascenderá a la Primera Nacional, el perdedor irá a semifinales de la reválida por el segundo ascenso.