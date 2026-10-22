Como parte de un ritual que se ha construido en la etapa de definición de la presente temporada, la hinchada despidió al plantel del Club Cipolletti que hoy emprendió el viaje en micro rumbo a la ciudad cordobesa de San Francisco, sede de la final por el Torneo Argentino A 2026.

El domingo desde las 15 se conocerá el primer ascenso del 2026 y el cuerpo técnico del representante rionegrino quiso aislarse lo más rápido posible de todo lo que está sucediendo en la ciudad.

La expectativa en la Región es total y las inclemencias del tiempo tampoco ayudaron al trabajo de campo. Hoy estaba previsto ensayar en La Visera ante la presencia del público y debió ser suspendido por lluvia. Los jugadores volvieron a cumplir rutina de fuerza y coordinación en el gimnasio.

A su término, los citados se ducharon en los vestuarios del estadio y subieron al micro que partió pasadas las 18 escoltados por un grupo de simpatizantes que caminó junto al rodado hasta la calle Mengelle.

La hincha de Cipolletti se hizo presente en la despedida del plantel hacia la gran final del Torneo Federal A 2026 que será en San Fracisco, Córdoba.

El grueso de la parcialidad partirá el sábado a las 15 desde el Parque Eric Rosauer. Más de 20 micros encabezarán la caravana que sumará decenas de autos particulares.

El equipo se define en Córdoba

Por la lluvia y el análisis de la final, el técnico Fabián Enríquez todavía no confirmó el equipo que mantiene una duda en defensa: la continuidad o no de Víctor Manchafico en la zaga después de sentir una lesión en la revancha ante Alvarado.

El marcador central no se desgarró, pero sintió molestias en el aductor de la pierna derecha. Entrenó diferenciado desde el lunes en la ciudad y será duda hasta último momento. Si no llega, lo reemplazará Yago Piro.

Además, con Federico Acevedo habilitado tras la fecha de suspensión, todos los caminos conducen al regreso de la dupla ofensiva junto a Nicolás Peralta.

Cipo entrenará en la tarde del viernes en un predio privado de la ciudad de San Francisco. Recién allí, Enríquez parará el once tentativo.

La probable del club patagónico sería con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Manchafico o Piro; Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Peralta y Acevedo.