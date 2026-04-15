La sospecha estaba, pero hoy por la mañana hubo confimación. Agustín Marchesín sufrió la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y estará de seis a ocho meses afuera de las canchas. Así lo confirmó Boca oficialmente esta mañana luego de que el arquero de 38 años se hiciera los estudios correspondientes que determinaron la grave lesión que significa también una ausencia importante en la víspera del Superclásico ante River.

La lesión se produjo a los 8 minutos del partido donde el Xeneize goleó 3-0 al Barcelona de Ecuador. Cuando el arquero se desplazó de palo a palo ante un ataque del conjunto ecuatoriano y en el momento de frenarse a la espera del centro rival, se ve cómo su rodilla derecha perdió estabilidad y sufrió una torsión inusual. En ese mismo momento se tiró al piso y pidió asistencia, y aunque luego intentó frenar el cambio, rompió en llanto cuando se dio cuenta de que no iba a poder seguir.

Sus compañeros fueron a consolarlo, pero la preocupación de todos era evidente y Claudio Úbeda mandó inmediatamente a Leandro Brey a hacer la entrada en calor. Al mismo tiempo, el propio Marchesín le comentaba a sus compañeros la lapidaria sentencia: "Me rompí la rodilla", expresó antes de abandonar el campo de juego entre lágrimas asistido por un carrito.

De esta manera, Boca pierde a su arquero titular por casi todo lo que resta del año y la responsabilidad, al menos por lo que queda del semestre, recae sobre Brey, que atajará en el Superclásico y en lo que falta del Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Esta baja trastoca las prioridades de la dirigencia del Xeneize, que ahora deberá pensar en un reemplazo de Marchesín para después de la Copa del Mundo.