República Democrática del Congo derrotó 3 a 1 a Uzbekistán por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 y de esta manera alcanzó su clasificación a los 16avos de final donde tendrá como rival Inglaterra el viernes a las 22:30 en Kansas.

Los uzbekos golpearon de entrada, a los 10 minutos, por intermedio de Eldor Shomurodov que aprovechó al máximo el quedo de la última línea rival en una pelota dividida. Con este resultado, al ganador todavía no le alcanza para meterse en el cuadro de los mano a mano por su diferencia de gol negativa.

La selección africana encuentra la igualdad a los 23 del complemento por intermedio de Wissa a través de un penal, llenando de interrogantes el tramo final del partido.

Volcado en ataque, El Congo encuentra el segundo tanto de la noche en los pies de Mayele a falta de 13 minutos para el final que pescó un remate al arco y lo desvió antes que pudiera intervenir el arquero rival. Con este resultado, son los africanos quienes se meten en la ronda de los 16avos de final, siendo uno de los mejores 8 terceros de la fase de grupos.

Nuevamente Wissa, en el primer minuto de tiempo adicionado al reglamentario, sentencia el resultado y la histórica clasificación para República de El Congo. Un remate de media distancia desata la locura en las tribunas.

La previa

El conjunto africano suma un punto y ocupa el tercer lugar del grupo luego de igualar con Portugal en el debut y caer por 1-0 frente a Colombia en la segunda jornada. Ese resultado lo dejó con la obligación de conseguir una victoria y esperar que Portugal pierda ante Colombia para aspirar al segundo puesto o, en su defecto, reunir los puntos necesarios para competir por una plaza entre los mejores terceros del certamen.

“Las cosas están muy claras para nosotros. Supimos sacar un punto en los dos partidos para tener nuestro destino en nuestras manos en el tercero. La victoria será necesaria para pasar, así que habrá que tomar riesgos”, expresó Sébastien Desabre, entrenador de Congo.

La situación de Uzbekistán es todavía más complicada. El seleccionado asiático perdió sus dos primeros compromisos, incluido un contundente 5-0 frente a Portugal, y llega al cierre de la fase de grupos sin unidades. Además de imponerse sobre República Democrática del Congo, necesitará una diferencia amplia de goles y una combinación favorable de resultados para mantener alguna posibilidad de clasificación, luego de un torneo en el que no logró mostrar la solidez esperada.

RD Congo igualó con el Portugal de Ronaldo en el debut y ahora necesita ganar para seguir con vida.

La definición del Grupo K también tendrá como protagonistas a Colombia y Portugal, que jugarán en simultáneo. Los colombianos lideran la zona con seis puntos y ya tienen asegurado un lugar en los dieciseisavos de final, mientras que Portugal suma cuatro unidades y avanzará con un empate. Ese panorama obliga a República Democrática del Congo y Uzbekistán a mirar de reojo lo que ocurra en el otro encuentro mientras buscan cumplir con su parte.

Probables formaciones:

República Democrática del Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Yoane Wissa, Kayembe, Elia o Diangana; Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Sayfiev; Fayzullayev, Shukurov, Hamrobekov, O'Runov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Hora: 20.30.



Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).



Estadio: Atlanta Stadium.