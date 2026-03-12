El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentará este jueves a las 12 en los tribunales del Fuero Penal Económico para prestar declaración en el marco de la causa que investiga a la entidad del fútbol argentino por una presunta evasión fiscal millonaria.

La citación se da luego de que este miércoles declarara el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito ante la Justicia como parte del mismo expediente. Ahora será el turno del máximo dirigente del fútbol argentino, que deberá dar su versión ante el juez Diego Amarante.

La investigación judicial apunta a determinar si existieron irregularidades en la retención y el pago de impuestos y aportes previsionales vinculados a la actividad del fútbol. Según consta en la causa, se analiza la supuesta apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos correspondientes a tributos retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El expediente no solo involucra a Tapia y Toviggino, sino también a otros dirigentes vinculados a la estructura administrativa de la AFA, en una investigación que generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en el político.

En ese contexto, la defensa del presidente de la AFA había intentado sin éxito que se declarara la nulidad de la citación a indagatoria. Además, el juez había dispuesto inicialmente una restricción para salir del país, aunque posteriormente le concedió a Tapia el permiso correspondiente.

La causa también se da en medio de un clima de tensión entre la dirigencia del fútbol argentino y el Gobierno nacional. De hecho, el último fin de semana se llevó adelante un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo a la AFA y a los clubes, que consideran que la investigación forma parte de una disputa política vinculada al proyecto oficial para impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa que Tapia y gran parte del fútbol argentino rechazan.