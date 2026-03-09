Mientras continúa a la espera de la confirmación de la Finalissima frente a España, hay buenas noticias para la Selección Argentina de cara a ese encuentro: Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico superaron sus lesiones y serán elegibles para Lionel Scaloni de cara al duelo previsto para el 27 de marzo. El delantero, que fue al banco en el clásico entre Inter y Milan, volverá a jugar la semana que viene, en tanto que el lateral sumó casi 60 minutos este fin de semana.

La guerra en Medio Oriente cambiaría definitivamente la sede del partido, pero mientras ese conflicto se resuelve el entrenador de la albiceleste está abocado a la confección de la nómina de convocados para la fecha FIFA de marzo. Martínez, con una distensión en el sóleo, fue suplente en la derrota del Neroazzurro para no arriesgarlo en la última etapa de su recuperación, pero jugaría los compromisos del 14 y 22 de marzo para tomar rodaje y llegar en forma a su cita con la Selección. Por el lado de Tagliafico, dejó atrás un esguince de tobillo derecho, volvió a jugar con Lyon y está en condiciones de ser convocado.

Lautaro Martínez llegará con lo justo a la Finalissima.

Ellos se suman a Nicolás González, que este fin de semana anotó dos goles en el triunfo de Atlético Madrid ante Real Sociedad por La Liga después de dejar atrás un desgarro. De esta manera, excluyendo los casos de Paulo Dybala, que se operará y será baja tres meses y el de Juan Foyth, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles y será baja tanto para este compromiso y para el Mundial 2026, el único caso que queda por definirse es el de Giovani Lo Celso, que se recupera de una lesión miotendinosa en el recto anterior y, de llegar al duelo ante España, lo hará con lo justo.

Dónde se juega la Finalissima

Mientras la situación bélica en Medio Oriente obligará casi con seguridad a mover el encuentro que iba a realizarse en el Estadio Lusail de Doha, desde el cuerpo técnico de Argentina siguen atentamente la situación. A pesar del comunicado de UEFA informando que "no se evalúan sedes alternativas", hoy habrá una reunión entre el organismo europeo, CONMEBOL y la Federación de Qatar para resolver el destino de la Finalissima. Según los trascendidos, el Estadio Da Luz de Lisoba, en Portugal, y el Estadio Olímpico de Roma serían los candidatos a reemplazar al recinto donde el compromiso iba a tener lugar en primera instancia.