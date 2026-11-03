Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Estaba internado en terapia intensiva desde el lunes por el fuerte golpe que sufrió durante el partido ante FC Andorra, por la Segunda División de España.

El futbolista había recibido un impacto en el pecho tras chocar de manera fortuita con el arquero rival, Jesús Owono, y sufrió un paro cardíaco, del que pudo ser reanimado.

El incidente ocurrió cuando De Miguel buscaba controlar la pelota en la mitad de la cancha. En ese momento, Owono salió a despejarla y terminó impactando de lleno contra el delantero con su rodilla.

El fuerte golpe generó conmoción en el estadio y dejó al atacante del Tenerife tendido sobre el césped, donde recibió asistencia médica.

La suspensión del partido

El episodio sucedió en los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Obligó a suspender definitivamente el partido a los 108 minutos para facilitar el ingreso de los servicios médicos.

Jesús de Miguel falleció tras sufrir un paro cardíaco luego de un choque accidental durante el partido.

Los profesionales de la salud lo asistieron sobre el campo de juego, de donde se fue entre aplausos. Luego lo trasladaron de urgencia en ambulancia al hospital, donde este martes se confirmó su fallecimiento.

El comunicado del Tenerife

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda", expresó el club en un comunicado en X.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", agregó.

Por su parte, FC Andorra también otorgó su pésame en redes sociales: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife".

El estado de Owono

Según los informes médicos, el jugador de Tenerife padeció un paro cardiorrespiratorio tras el golpe, del que pudo ser reanimado. Luego, el árbitro suspendió el encuentro y expulsó al arquero.

Owono "se encuentra profundamente afectado" después del choque que terminó con la muerte del jugador, según pudo averiguar el diario Sport.