Sabrina Rojas salió a aclarar las versiones que la vincularon con Franco Mastantuono después de contar que un futbolista joven le escribe por Instagram. En All Access, el ciclo de DGO Stream, la conductora negó que se tratara de él y aseguró que ni siquiera lo conoce. El rumor la sorprendió y la llevó a explicar cómo había contado aquella historia.
El nombre de Franco Mastantuono había sido mencionado por Pochi en Puro Show, a partir de esa anécdota. Sabrina Rojas cuestionó que la hubieran relacionado con él: “Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”.
En su relato inicial había hablado de un argentino de 19 años que juega en el exterior e insiste en conocerla cuando viaja al país. Ahora reconoció que había alterado algunas pistas para evitar que lo identificaran: “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”.
La conductora sí confirmó que recibe mensajes de hombres más jóvenes, aunque mantuvo en reserva al jugador. “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”, sostuvo. Y volvió a descartar a Franco Mastantuono: “Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”.
Al explicar qué le había molestado de la repercusión, se detuvo en las consecuencias que podía tener para la vida privada del futbolista. Lo planteó con una situación hipotética: “Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”.
Sabrina Rojas no reveló quién es el joven que busca conocerla ni sumó nuevos datos para identificarlo. Después de admitir que había usado la fantasía para desviar las miradas, insistió en que nunca había mencionado un club ni una participación en la Selección. Su respuesta terminó con una enumeración: “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”.