Las casas de apuestas se han ganado un lugar central en el mundo del fútbol, siendo parte de las camisetas de cientos de equipos profesionales y, entre muchos otros aspectos, también de las propias transmisiones de televisión. Al incrementarse cada vez más los casos de ludopatía, la Premier League ha tomado una drástica decisión para la próxima temporada, que comenzará el viernes 21 de agosto con el encuentro entre Arsenal, actual campeón, y Coventry City, el campeón del Championship.

Lo cierto es que ningún equipo de la Primera División de Inglaterra podrá llevar casas de apuestas, o casinos online en su defecto, como sponsor principal en su indumentaria oficial. La determinación responde a un notable incremento de dichos patrocinadores durante los últimos años, los cuales llegaron a hacerse visibles en 11 de los 20 clubes durante el 2025. Sin embargo, la medida está lejos de ser una novedad, debido a que se había acordado hace tres años.

"Los clubes acuerdan retirar el patrocinio de apuestas de la parte delantera de sus camisetas de la jornada. La primera liga deportiva del Reino Unido en hacerlo", anunció la Premier League en 2023, con el objetivo de que se apliquen al final de la temporada 2025-2026 para que los clubes puedan terminar con tranquilidad sus contratos, aunque no desaparecerán al ciento por ciento de la competencia.

Según se indicó en su momento, la publicidad se podrá mantener en las mangas de las camisetas, en las vallas publicitarias de los distintos estadios y en los canales digitales. De esta manera, si bien continuarán ocupando un lugar, será uno mucho menor que el actual lo que, además, permite la diversificación de los patrocinios. Por consecuencia, serán nueve los rubros con representación en las casacas inglesas, contra los siete del año pasado.

De ese modo, el ámbito más presente para la próxima temporada será el de finanzas, con cinco equipos que ostentan este tipo de sponsors. Por detrás aparecen las aerolíneas -con tres clubes- y las empresas de tecnología y comestibles, con dos cada una. El resto de la liga será patrocinado por compañías de recursos humanos, telecomunicaciones, aseguradoras, software y turismo.