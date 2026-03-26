Neuquén mantiene abierta la inscripción a las becas deportivas hasta el 31 de marzo

El Gobierno de Neuquén dio a conocer que aun está abierta la inscripción al programa de becas destinadas a deportistas de mediano y alto rendimiento, una política pública orientada a acompañar el desarrollo y la proyección de atletas neuquinos. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 31 de marzo.



La iniciativa está dirigida a deportistas convencionales y del deporte adaptado que integren preselecciones o selecciones nacionales, o que cuenten con proyección para participar en competencias internacionales oficiales, como torneos sudamericanos, panamericanos, mundiales y olímpicos.



El programa contempla un aporte económico que busca facilitar la continuidad de los entrenamientos y la participación en competencias, además de un acompañamiento integral con asistencia técnica y profesional para optimizar el rendimiento deportivo.



Entre los requisitos, los postulantes deberán presentar documentación personal y deportiva, incluyendo antecedentes en la disciplina, aval federativo y constancias administrativas correspondientes, como parte del proceso de evaluación.



Desde el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Secretaría de Deportes, se destacó la importancia de esta herramienta para fortalecer el deporte neuquino y acompañar a quienes representan a la Provincia en el alto rendimiento.



Requisitos y documentación

Desde la cartera provincial se informó a los dirigentes de las federaciones los requisitos que deberán cumplir los deportistas que aspiren a la beca provincial, consistente entre otras cosas en una ayuda financiera destinada a apoyar su carrera deportiva.



Se indicó que deberán ser integrantes de preselección o selección nacional con posibilidades de participar en competencias internacionales oficiales sean estas del ámbito sudamericano, panamericano, mundial u olímpico.



La documentación deberá ser remitida a la secretaría de Deportes, por la respectiva federación deportiva provincial o nacional de la disciplina que práctica el aspirante, los padres o el mismo deportista.



