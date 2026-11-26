A tres días del partido decisivo, la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras ya empezó a jugarse fuera de la cancha. El defensor argentino Alexander Barboza se mostró convencido de que volverá a conquistar el máximo título continental y dejó una frase que no pasó inadvertida para los hinchas del Pincha.

“Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa, que es Uruguay”, expresó el ex futbolista de River e Independiente, en una entrevista con los canales oficiales de Palmeiras. El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el Estadio Centenario de Montevideo y Barboza forma parte de la delegación argentina del Verdão junto a José Manuel López y Agustín Giay, dos integrantes de la Selección Argentina.

El zaguero zurdo de 31 años ya sabe lo que significa levantar la Copa Libertadores, ya que fue campeón en 2024 con Botafogo, que venció a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Monumental. Ahora buscará repetir la consagración con Palmeiras, club al que llegó a mediados de 2026. Barboza también destacó la posibilidad de contar con su familia en las tribunas: “Es un sentimiento muy bonito saber que mi familia va a estar aquí para presenciar ese momento”.

Del otro lado estará Estudiantes, que buscará conquistar su quinta Libertadores y volver a levantar el trofeo después de 2009. El equipo de Alexander Medina llegó a la definición tras eliminar a Flamengo, mientras que Palmeiras consiguió su lugar en la final al superar a Fluminense en penales. De cara al gran duelo del sábado, la declaración de Barboza le agregó un ingrediente más a una definición que ya promete ser especial.