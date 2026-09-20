Turquía superó a Argentina en el duelo de dobles disputado en el Ruca che, y achicó la diferencia 2-1 en la serie, con set de 6-4, 6-4. La dupla argentina no estuvo cómoda, fue superada por Azkara-Erel, que se van de Neuquén ganando un punto.

A lo largo de la historia, Argentina siempre tuvo la complicación de lograr un buen dobles. La baja de Horacio Zeballos (1 del mundo) por asuntos personales, hicieron que Frana tenga que buscar otra alternativa. En este caso con Guido Andreozzi- Andrés Molteni, quienes jugaron juntos en varias temporadas, y llaves de Davis, pero que estuvieron a lo largo del partido desconexos en el Ruca Che.

En las última series, Andreozzi había logrado un buen triunfo junto a Federico Gómez en la serie de Qualifiers ante Corea en principio de año, que terminó en derrota para Argentina en la serie.

Guido Andreozzi- Andrés Molteni, no le econtraron la vuelta a la dupla turca. fotos Anahi Cardenas

En el 2025, en cuartos de final, Zeballos y Molteni cayeron ante Alemania en un durísimo partido que se definió 4-6, 6-4 y 7-6 (12-10). Mismo año, triunfo de la misma dupla ante Países bajos en la Qualifiers.

En el 2024, fue victoria en la primera serie ante Kazajistán con la dupla conformada por Máximo González/ Molteni. Posteriormente, la dupla cayó en fase de grupos contra Gran Bretaña y Finlandia, ambos en set corridos.

Por otro lado, la última vez que argentina había perdido un punto en condición de local fue el 3 de febrero del 2024, cuando Timofey Skatov de Kazajistán, superó a Tomás Ercheverry en la Qualifiers que se disputó en Rosario.

La serie ante Turquía se traslada a un cuarto juego, donde se verán Francisco Cerúndolo ante Mert Alkaya, número 296 del ranking.