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Se baja el telón

Copa Davis: el domingo en Neuquén a puro viento y Ruca Che lleno

Soplan fuertes ráfagas en el Norte de la Patagonia Argentina, sede de la gran definición de la Copa Davis. El público llena las tribunas desde temprano.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 10:34
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El público argentino expectante, esperando el inicio del partido de dobles en el Ruca Che.

Tras una noche de sábado de fuertes vientos en Neuquén, salió el sol en la mañana del domingo, día decisivo en la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía que gana el local por 2 a 0.

El primer paso del evento mundial del tenis por la Patagonia no se podía despedir sin las ráfagas características y el Oeste de Neuquén Capital debió adaptarse a las nuevas circunstancias. Seguí el minuto a minuto por Mejor Informado.

En la zona del arenero hay juegos con raqueta, El viento complicó la participación, pero todos igual se enganchan.

El playón, a los alrededores del Ruca Che, lució repleto de actividades y variantes gastronómicas una vez más, aunque esta vez fue el público quien buscó refugio dentro de las instalaciones.

Toda la expectativa está depositada en el comienzo del partido de dobles que protagonizarán Guido Andreozzi (14° de la especialidad) y Andrés Molteni (58°) ante Arda Azkara (205°) y Yanki Erel  que a último momento fue la variante por parte de los europeos.

Lentamente, los fanáticos argentinos van cumpliendo con el trámite de acceso al Ruca Che de Neuquén Capital.

Si gana la Argentina, la serie y la permanencia habrán quedado terminada, luego de las victorias en singles de la primera jornada por parte de Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.

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