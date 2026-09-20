El cruce entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 que se está dispuntado en el estadio Ruca Che de Neuquén capital, en la previa se realizaron muchas especulaciones, se formularon hipótesis y lo más lamentable, fueron los rumores sin fundamentos que se hicieron eco muchos medios periodísticos.

El que más circuló, fue la versión que se estaba gestionando la presencia de Gabriela Sabatini y Juan Martín del Potro, para que ambos llevaran a cabo una exhibición entre ellos en la cancha donde este fin de semana podemos observar a Cerúndolo, Navone y Tirante entre otros.

Un integrante de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que prefirió mantener su anonimato le comentó a un periodista de Mejor Informado "que Gaby y Delpo jamás estuvieron en agenda para venir a Neuquén, es más ni siquiera vinieron a ver los partidos. Imagínate si van a entrar a una cancha".

El dirigente agregó que "los contratos que se tiene con la empresa dueños de los derechos de la Copa Davis, prohibe todo partido de exhibición dentro del recinto donde se va a jugar el partido de la serie. Una semana antes, el estadio "cambia de manos", ellos ponen pautas, condiciones y está muy especificado todo".

Luego aseguró que "son versiones sin asidero, sin respaldo. Primero la prioridad son los jugadores que estan jugando por Argentina. A quién se le puede ocurrir, que vamos a poner en el mismo lugar, en la misma fecha a dos de los mejores tenistas argentinos de la historia. Un despróposito, sin sentido y fuera de lugar".

Se sabe que Sabatini, tiene un convenio comercial con una empresa francesa automotríz hasta fines de este año, y como no es sponsors de Argentina en Copa Davis, cuesta que vaya a ver los partidos.

Las versiones indican que hay un proyecto para el 2027, que incluye a Sabatini junto a Steffi Graff, Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Martina Navratilova y Gisela Dulko entre otras, para realizar torneos relámpagos a lo largo del mundo.

Se supo que hay posibilidades que esas ex estrellas del tenis mundial podrían hacer una de sus presentaciones en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de Neuquén y ya se está en negociaciones.

Del Potro

El tandilense está centrado en la organización de décimo aniversario de la obtención de la Copa Davis en 2016 y por eso ya se anunció que se disputará un partido de exhibición único el 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Parque Roca (Buenos Aires) para conmemorar la década de la histórica obtención de la Ensaladera de Plata.

El acontecimiento reunirá a los grandes héroes de aquella gesta en Zagreb, Croacia. Además de Juan Martín Del Potro, estarán, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella y Daniel Orsanic, que oficiara de capitán en aquella épica conquista. Además del partido principal entre los campeones, la jornada conmemorativa incluirá clínicas de tenis, actividades recreativas para el público, gastronomía y shows musicales en vivo.

Además, Delpo se sumó a la cadena internacional ESPN y está fuera del país desde hace un tiempo, por eso su presencia en Neuquén además de ser complicada y hasta inviable.