La cancha de superficie dura que se usó en el estadio Ruca Che de Neuquén para la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía que se jugó entre sábado y domingo pasado en Neuquén, no se construyó en el país.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) alquiló el servicio a la empresa española GreenSet, del extenista Javier Sánchez Vicario, y la superficie viajó en barco desde Barcelona hasta el puerto de Buenos Aires.

El trayecto empezó el 23 de julio rumbo a la Bahía de Algeciras, en Cádiz. La carga, de 20.000 kilos, cruzó el océano desde el 27 de julio, llegó a Buenos Aires el 14 de agosto y salió en camión el 1 de septiembre. Dos días después arribó a Neuquén.

La AAT explicó que no encontró proveedores locales con los requisitos de la Federación Internacional de Tenis (ITF). “Apenas se habló de Neuquén, empezamos a trabajar con posibles proveedores para una cancha de carpeta similar a la de Bolonia del año pasado. Sabíamos que no sobraba tiempo. En Sudamérica no encontramos proveedores”, dijo Eddie Fiumara, director deportivo de la AAT.

El dirigente agregó que evaluaron una opción en Chile, pero el costo era mucho más elevado. “Había un proveedor de la parte nórdica, de Asia y de Estados Unidos, pero a nivel precio, calidad y antecedentes, la de España era la mejor”, sostuvo.

No es la primera vez que la AAT contrata a GreenSet. Lo hizo en la serie ante Serbia en 2015 en Tecnópolis y en 2018 en San Juan contra Chile, aunque en esos casos con polvo de ladrillo para condiciones bajo techo. Esta vez, según la Asociación, el pago fue de “seis dígitos en euros”.

El armado demandó cuatro días. Sobre el parquet del estadio se colocó una protección especial y encima se montaron placas de madera encastradas. Luego se aplicó un sellador y una pintura más gruesa con arena de sílice, cuyo nombre químico es dióxido de silicio. “La arena que utilizan en las últimas manos tiene un grano más redondeado, eso hace que los jugadores resbalen y no se les frene el pie. Evita lesiones”, detalló Fiumara.

La compañía española envió a tres técnicos para el armado de cada etapa y uno quedó de guardia en la ciudad. “Es como el sello de calidad de ellos. Desarman, arman y pintan ellos”, apuntó el director deportivo.

La ITF aprueba cinco velocidades de cancha: lenta, media lenta, intermedia, media rápida y rápida. A pedido del capitán Javier Frana, se optó por una superficie media, nivel 3. “Esa arena de sílice va mezclada con la resina y dependiendo de la cantidad que le pongan es lo que la hace una superficie más lenta o más rápida”, explicó Fiumara.

El singlista Thiago Tirante se refirió al piso: “Nos sentimos muy cómodos. Arrancó bastante lenta y con el uso se va poniendo un poco más rápida, con un pique similar al del US Open, pero sobre una base de madera. La pelota pica bastante, se abre y deja jugar muy bien”.

La serie contó con el Llamado electrónico de línea (ELC), tecnología que determina de forma automática y en tiempo real si una pelota fue buena.

Es bueno aclarar, que la cancha no quedará en el país.

“El servicio es una cancha por una serie y no más. Es un alquiler. Con los pallets, la pintura, la red portátil, arman todo y se lo vuelven a llevar a España”, aclaró Fiumara.

El desarmado comenzó el mismo domingo, cuando terminó la serie por el Grupo Mundial I, y la carga regresará a España de la misma manera en que vino: en barco.desde Barcelona, consta de una estructura modular de unos 20.000 kilos de componentes que la AAT alquiló para este acontecimiento.

Estructura y composición: Se armó en varias capas directamente sobre el suelo del estadio. Base de un entablonado, parqué de madera, capas de adherencia y amortiguación (colchón en la base) para lograr una pisada menos traumática para las articulaciones de los tenistas.

Resinas sintéticas y una capa final de terminación con cuarzo/arena de grano redondeado, lo que ayuda a que el pie deslice ligeramente para prevenir frenadas bruscas y lesiones.

Velocidad, se seleccionó una velocidad intermedia-rápida aprobada por la Federación Internacional de Tenis (ITF), similar a las superficies utilizadas en torneos como el US Open o las etapas finales de la Davis.