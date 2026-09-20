Copa Davis en Neuquén: el balance de Federico Bolan tras el histórico fin de semana en el Ruca Che

Luego de un fin de semana histórico para el deporte neuquino, el presidente de ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado), Federico Bolan, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que realizó un balance de la Copa Davis 2026, que enfrentó a Argentina y Turquía en el Estadio Ruca Che.

Bolan destacó la emoción que le dejó la experiencia y el acompañamiento del público durante los dos días de competencia. “Mi recuerdo de lo que fue la Copa Davis 2026 en Neuquén me va a quedar para siempre y lleno de emoción”, expresó.

En su publicación, resaltó especialmente la respuesta de los neuquinos y la imagen que dejó el estadio durante la serie. “Un Estadio Ruca Che colmado, desbordado de alegría y sorpresas. Es como siempre lo queremos ver a nuestro querido Ruca Che”, señaló.

El titular de ECyDENSE también puso el acento en el desafío que significó organizar por primera vez en la Patagonia una serie de Copa Davis y valoró el trabajo conjunto con el equipo de Argentina Tenis. Según expresó, la experiencia representó además un importante aprendizaje y destacó la “generosidad y el profesionalismo” de quienes participaron de la organización.

El impacto en toda la ciudad

Más allá de lo estrictamente deportivo, Bolan destacó el movimiento que generó la llegada de la Copa Davis a Neuquén. “Fue una locura lo que pasó este fin de semana en toda la ciudad entre hoteles, gastronómicos y proveedores”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que fueron miles de personas las que llegaron al estadio y disfrutaron del acontecimiento, al tiempo que valoró que el público se apropiara del Ruca Che, al que definió como “la casa de la gente”.

Para Bolan, la realización del evento dejó una marca especial en la historia del estadio y de la ciudad. “Para mí, un hito por siempre”, resumió.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa y de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, además de destacar el trabajo del equipo de ECyDENSE, al que calificó como un “equipazo” y aseguró que ya está preparado para el próximo desafío.