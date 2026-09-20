En el segundo día de acción en tierras neuquinas, Argentina completó su victoria por 3-1 ante Turquía para sostenerse en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El día en un Ruca Che un poco menos colmado que ayer pero con una alta respuesta del público comenzó con derrota por 6-4 y 6-4 del dobles compuesto por Guido Andreozzi y Andrés Molteni ante Yanki Erel y Arda Azkara, sin embargo, el triunfo de la Albiceleste quedó en casa con el aplastante 6-1 y 6-0 de Francisco Cerúndolo, que selló la permanencia del combinado nacional en los Qualifiers 2027.

En un día ventoso pero no tan hostil como se esperaba, el público comenzó a llegar una hora antes que el día de ayer, ya que el inicio del partido esta vez fue a las 11 de la mañana. A poco del comienzo del dobles la gente siguió arribando a un Ruca Che sin el caudal de concurrencia de ayer pero con el mismo apoyo y aliento tanto para la dupla Andreozzi-Molteni como para Cerúndolo y todo el equipo, que luego celebró un largo tiempo junto al público, dio una vuelta al estadio para saludar a todos los sectores y los tenistas estuvieron un buen rato firmando autógrafos y regalando recuerdos. En Mejor Informado te traemos, en fotos, el día 2 de la Copa Davis.

En menor medida, pero el público respondió el día domingo en el Ruca Che.

Molteni y Andreozzi no pudieron en el primer turno.

Yanki Erel y Arda Azkara celebran el descuento de Turquía en la serie.

Cerúndolo salió a buscar el tercer punto y no dejó dudas ante Mert Alkaya.

La felicitación de Frana a Cerúndolo luego de la victoria que cerró el 3-1 argentino.

(Fotos Anahí Cárdena - Mejor Informado)