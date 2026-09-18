Neuquén se prepara para vivir una jornada histórica con la Copa Davis y, en la previa de la serie ante Turquía, dos referentes del tenis argentino dejaron una mirada que excede a la competencia. Mariano Zabaleta, vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), y Agustín Calleri, presidente de la entidad y vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), hablaron en exclusiva con Canal 24/7 y destacaron el significado de haber llevado la competencia hasta el sur del país.

Ambos llegaron a Neuquén con una premisa clara: federalizar el tenis y acercar a los grandes protagonistas de este deporte a lugares donde habitualmente se los sigue a través de una pantalla.

“Estamos muy contentos de estar en Neuquén. Pusimos un pie acá y siempre fueron todas soluciones, una buena atención tanto del Gobierno provincial como municipal. Fue una apuesta tener la serie más austral que jugó Argentina”, destacó Zabaleta.

El extenista tandilense remarcó además el valor que tienen este tipo de acontecimientos para quienes viven lejos de los grandes centros deportivos.

“Nosotros los dos somos del interior y sabemos lo que se valora tener a estos grandes del tenis en vivo y en directo. Una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo en vivo, es totalmente distinto”, señaló.

En ese sentido, Zabaleta puso en contexto el trabajo que viene realizando la AAT para llevar la Copa Davis a distintas provincias. “Para nosotros es un sueño nuevamente tener la serie en el interior. Desde que estamos nosotros en la gestión la hemos llevado a cuatro provincias”, explicó.

Y dejó en claro cuál es el objetivo que persigue la dirigencia: “Siempre buscamos federalizar el tenis, que estos chicos se acerquen a los chicos y que cada vez generemos más niños y niñas jugando al tenis”.

EL RUCA CHE Y UNA HISTORIA QUE TRASCIENDE

La charla también tuvo un momento especial cuando apareció el Ruca Che como protagonista. El mítico estadio neuquino no solamente será sede de la serie ante Turquía, sino que también guarda un lugar importante en la historia del deporte argentino.

Zabaleta, que es oriundo de Tandil, mostró durante la entrevista un escudo de Neuquén que llevaba consigo y recordó su particular vínculo con la región.

“Mi mamá nació en General Roca. Entonces tengo que ver con la zona”, contó entre risas.

Pero la conexión fue todavía más lejos. Zabaleta relató que mantiene una relación familiar con referentes de la región y recordó una particular conversación con Pepe Sánchez, integrante de aquella histórica generación dorada del básquet argentino.

“Le mandé un mensaje con la foto del estadio y me dijo: ‘Nosotros nacimos ahí’. Para corroborar todo lo que dicen ustedes, que es verdad que esa gran generación en sus inicios fueron acá”, contó.

La referencia no fue casual. La Generación Dorada del básquet argentino tuvo en el Ruca Che uno de sus escenarios de formación y primeros pasos, una historia que ahora Zabaleta espera que pueda tener un nuevo capítulo, esta vez con el tenis.

“Ojalá que hagamos un camino parecido a lo que fue esa generación, que la verdad es increíble. Nosotros tenemos mucha ilusión y los chicos siempre quieren ganar la Copa Davis. Ojalá que sea este el puntapié inicial”, expresó.

NEUQUÉN, UNA PUERTA QUE PUEDE VOLVER A ABRIRSE

Agustín Calleri también puso la mirada más allá de la serie ante Turquía. Para el presidente de la AAT, la llegada de la Copa Davis puede ser el comienzo de una relación deportiva más amplia con Neuquén.

“Esto no tiene que llegar solamente a una serie de Copa Davis. Tenemos que ir generando actividades, ya sea Copa Davis, torneos internacionales o buscar la forma de darle la posibilidad de que siga creciendo el tenis de Neuquén”, afirmó.

Calleri destacó además el trabajo de la Federación Neuquina de Tenis y de su presidente, Pablo Piloto, y dejó abierta la puerta para que la provincia vuelva a ser escenario de competencias y actividades vinculadas al tenis.

Mientras Argentina ultima detalles para enfrentar a Turquía en el Ruca Che, la mirada de Zabaleta y Calleri también dejó planteado otro desafío: que la Copa Davis no sea solamente una serie aislada, sino una puerta para que Neuquén siga formando parte del mapa de los grandes acontecimientos del tenis argentino.

La pelota comenzará a picar este sábado, pero el vínculo entre el tenis nacional y la región, según dejaron planteado los referentes de la AAT, puede tener todavía muchos capítulos por delante.