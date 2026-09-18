Mariano Gaido: “La Copa Davis en Neuquén es un orgullo y un mensaje al mundo”

La Copa Davis no solo representa para Neuquén la posibilidad de recibir una competencia internacional de primer nivel. Para el intendente Mariano Gaido, el desembarco de Argentina y Turquía en el Ruca Che forma parte de una estrategia más amplia para posicionar a la capital neuquina como una ciudad capaz de albergar grandes eventos y atraer visitantes.

“Estamos trabajando con el gobernador en posicionar a la ciudad de Neuquén como una ciudad turística, no de eventos de nivel nacional, internacional”, señaló Gaido a 24/7 Canal de Noticias durante el sorteo de la serie que enfrentará a Argentina y Turquía.

El jefe comunal consideró que la Copa Davis constituye “un orgullo” y valoró el trabajo realizado para acondicionar el estadio Ruca Che. “La oportunidad es que este evento de nivel internacional se transforme en el más importante de la República Argentina o el mejor organizado”, sostuvo.

Un nuevo Ruca Che para los grandes eventos

Gaido destacó especialmente la puesta en condiciones del estadio y las obras de urbanización que acompañan el crecimiento de la ciudad. “Se ha trabajado muchísimo desde el Ruca Che, la puesta de nuevo Ruca”, afirmó, al remarcar que el escenario deportivo quedó preparado para recibir a jugadores de primer nivel.

El intendente también vinculó la llegada de la Copa Davis con la posibilidad de que Neuquén sea sede de nuevas competencias nacionales e internacionales. “Orgullo para toda la provincia, para la República Argentina, en los ojos del mundo este importante evento”, expresó, y consideró que la competencia será “el puntapié inicial de muchos eventos más que se van a dar cita aquí en Neuquén”.

El intendente de Neuquén participó del sorteo de la serie.

Entradas agotadas en apenas 30 minutos

Otro de los aspectos que Gaido destacó fue la respuesta del público neuquino. Según señaló, las entradas para la serie se agotaron rápidamente. “Los neuquinos lo apoyamos muchísimo. Fíjate que duró 30 minutos: la venta de entradas, se vendió absolutamente todo el Ruca Che de manera inmediata”, aseguró.

Para el intendente, esa respuesta también demuestra el interés que existe en la ciudad por este tipo de acontecimientos. “Somos muy afectuosos, muy cariñosos, somos muy organizados”, sostuvo, y destacó el trabajo conjunto entre las autoridades provinciales y municipales para preparar el estadio y recibir a los equipos.

“Estamos trabajando con el gobernador en posicionar a la ciudad de Neuquén como una ciudad turística, no de eventos de nivel nacional, internacional”, dijo Gaido.

Gaido remarcó además el impacto económico que generan estos eventos. “Genera economía, la economía del turismo, la economía de los eventos de nivel internacional”, explicó.

En esa línea, planteó que el objetivo es que Neuquén aparezca de manera permanente en la agenda de grandes competencias. “Que Neuquén sea puesto en consideración siempre en la agenda de eventos internacionales como un lugar absolutamente de jerarquía, de calidad, de hotelería de primera, de gastronomía”, señaló.

Para Gaido, la Copa Davis representa entonces mucho más que una serie de partidos de tenis: es una oportunidad para mostrar la infraestructura, los servicios y los atractivos de Neuquén ante visitantes y medios de distintos lugares.

Su historia personal con el tenis

Durante el sorteo, Gaido también dejó de lado por un momento su rol institucional y habló de su vínculo personal con el deporte. “Me encanta el tenis. Me encanta el tenis”, afirmó. Contó que comenzó a practicarlo desde muy pequeño en el Club Independiente, donde, según recordó, empezó alrededor de los seis o siete años.

“Me crié en un club”, relató, al recordar que el deporte fue una parte importante de su formación y de sus vínculos personales. “Para mí es una pasión. El tenis es una pasión. Es algo muy especial. Lo vivo apasionadamente”, sostuvo.

Por eso, al participar del sorteo de la Copa Davis y sacar una de las bolillas, reconoció que intentó aportar desde su lugar a la selección argentina. “Hay que hacer lo posible para darle una mano a la selección argentina, esta hermosa selección que tenemos y que la verdad, jóvenes todos, una capacidad enorme”, expresó.

Finalmente, Gaido aprovechó la llegada de la Copa Davis para remarcar el valor que le asigna al deporte en la formación de niños y jóvenes. “El deporte es la herramienta para tener una vida sana, para que los chicos tengan una gran contención social”, afirmó. Enumeró distintas disciplinas: “Sea el tenis, sea el fútbol, sea el básquet, sea el vóley”.

En ese sentido, dejó una definición que vinculó directamente el evento internacional con las políticas deportivas: “La Copa Davis en la ciudad de Neuquén es un mensaje al deporte, no a la droga y al alcohol”.

Con Argentina y Turquía a punto de comenzar su serie en el Ruca Che, Gaido apuesta a que el evento no quede como una experiencia aislada, sino que sirva para consolidar a Neuquén como escenario de futuras competencias de alcance nacional e internacional.