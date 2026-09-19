¡Primer punto para Argentina! Francisco Cerúndolo cumplió con su papel de número uno y puso a la Albiceleste arriba en la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El argentino derrotó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4 y desató el festejo de un Ruca Che repleto, que acompañó cada punto y convirtió la jornada en una verdadera fiesta del tenis.

Cerúndolo salió a jugar con mucha autoridad y rápidamente marcó diferencias. Desde el comienzo encontró profundidad con sus golpes, movió a Erel por toda la cancha y aprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar el servicio del turco. El primer set fue una demostración de contundencia: 6-0 para el argentino, que prácticamente no le dio posibilidades a su rival.

En el segundo parcial, Erel logró encontrar algunos puntos y hacer un poco más pareja la disputa. Cerúndolo tuvo que trabajar más cada game, pero mantuvo la solidez necesaria para no perder el control del partido. Volvió a encontrar los momentos indicados para lastimar y terminó cerrando el set por 6-4.

Así, el argentino completó una actuación a la altura de lo que necesitaba el equipo de Javier Frana en el comienzo de una serie fundamental. Más allá de que el turco consiguió ofrecer mayor resistencia en el segundo set, Cerúndolo sostuvo su nivel, manejó los momentos importantes y terminó quedándose con una victoria contundente.

El festejo se trasladó rápidamente a las tribunas. El Ruca Che, prácticamente colmado, acompañó durante todo el encuentro con aplausos, banderas y aliento para el equipo argentino. Cada punto ganado por Cerúndolo fue celebrado como propio en una jornada que ya quedó marcada como histórica para Neuquén.

Con el primer punto en el bolsillo, Argentina comienza la serie de la mejor manera posible y ahora toda la atención estará puesta en el segundo partido de singles, donde Thiago Tirante saldrá a la cancha para buscar ampliar la ventaja frente a Turquía.

La Copa Davis ya se juega a pleno en Neuquén y el equipo de Frana dio el primer paso con una victoria sólida, ante un público que volvió a demostrar que está listo para acompañar al tenis argentino.