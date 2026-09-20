La expectativa por la Copa Davis 2026 que se esta disputando en el estadio Ruca Che y se se sintió desde temprano en este domingo ventoso en Neuquén. Cientos de personas comenzaron a acercarse desde las 8.30 a los accesos del mítico escenario, que fue acondicionado especialmente para recibir la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I.

Familias, grupos de amigos y fanáticos del tenis recorrieron los alrededores y luego ocuparon las gradas del estadio neuquino en una jornada especial para la provincia y el tenis argentino.

En la previa, sobre todos los niños y adolescentes se "prendieron" en los juegos establecidos para la recreación antes de ingresar a ver el partido de dobles y los hipóteticos cuarto y quinto juego de la serie.