Barracas Central y Huracán se enfrentarán este miércoles desde las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí por los 16avos de final de la Copa Argentina. Con el arbitraje de Sebastián Zunino, ambos equipos buscarán un lugar entre los 16 mejores del certamen y el pasaje a octavos, instancia en la que ya espera Estudiantes.

Para Barracas Central, el partido aparece como una oportunidad para maquillar un semestre complicado. El equipo dirigido por Rubén Darío Insua no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura tras finalizar noveno en la Zona B y tampoco pudo hacer pie en su histórica participación internacional. En la Copa Sudamericana terminó último en su grupo, sin victorias y con un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

Del otro lado estará Huracán, que también busca cerrar la primera parte del año con una sonrisa. El Globo consiguió avanzar a los playoffs del Apertura, donde eliminó a Boca en un partidazo, aunque luego quedó en el camino frente a Argentinos Juniors. El equipo de Diego Martínez pretende ratificar su crecimiento y seguir avanzando en un torneo que suele ofrecer una puerta directa hacia los objetivos más importantes.

El antecedente más reciente entre ambos no invita precisamente al espectáculo. Se enfrentaron durante la fase regular del Apertura en Parque Patricios y empataron 0 a 0 en un encuentro con escasas situaciones de peligro. Esta noche, sin embargo, no habrá margen para la especulación: uno seguirá en carrera y otro se despedirá del certamen.

Probable formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Iván Guaraz, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

Probable formación de Huracán

Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Kalinger, Facundo Waller, Óscar Romero; Óscar Cortés y Erik Ramírez. DT: Diego Martínez.

Datos del partido

• Hora: 21.10

• Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal de Sarandí)

• Árbitro: Sebastián Zunino

• TV: TyC Sports