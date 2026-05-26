Por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibe a Independiente Medellín desde las 21.30hs en el Estadio UNO. El pincha no tiene margen de error, si gana clasifica, otro resultado lo deja fuera de la competencia.

El equipo de Medina depende de sí mismo para lograr el boleto a octavos. Tercero en el grupo A con 6 puntos, producto de un triunfo, tres empates, y una derrota, esta en Brasil ante el Flamengo. Solo el triunfo lo dejará como segundo en la tabla y el boleto a octavos. El empate o derrota lo enviará a la reclasificación de Copa Sudamericana

En frente estará el DIM, elenco colombiano que se posiciona segundo con un punto más que el argentino. Consiguió un agónico triunfo en Cusco por 3-2, y horas después sufrió la sanción de partido perdido ante el Flamengo por los incidentes en las tribunas por parte de sus hinchas. El empate lo deposita en la siguiente instancia, la derrota lo manda directo a la segunda competencia internacional.

Seis puntos en 5 partidos, la cosecha del elenco de La Plata en el Grupo A

Juan Benítez de Paraguay impartirá justicia desde las 21.30hs. La ida jugada en Colombia fue empate en 1, siendo el único enfrentamiento entre ambos equipos en el historial.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo o Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Datos del partido:

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

VAR: Ulises Meireles (PAR)

Estadio: Jorge Luis Hirschi (La Plata)