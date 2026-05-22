La Copa Libertadores entra en definición de cara a los Octavos de final, a disputarse post mundial. La próxima semana los equipos de Argentina definen su futuro, con chances claras de lograr el boleto, pero con partidos complejos.

Boca tiene cuentas claras si quiere meterse en octavos. Luego de igualar como local ante Cruzeiro, el elenco de Úbeda quedó en la tercera colocación con 7 puntos, por detrás del elenco de Brasil que tiene 8, y la católica con 10.

En la última fecha, el Xeneize recibe a los chilenos el jueves 21.30hs. Sólo el triunfo lo mete en octavos de final, el empate o derrota lo deja en Copa Sudamericana.

Estudiantes está en la misma situación en el Grupo A, el Pincha tiene 6 unidades y colocado en el puesto 6, uno menos que el DIM, a quien recibe el martes 21.30hs. Solo el triunfo lo clasifica a octavos, el empate o derrota lo deja en Sudamericana. Flamengo ya clasificó con 13 puntos.

con el triunfo, Estudiantes se mete en octavos de la Copa Libertadores

Platense es otro que se juga todo en la última fecha. El equipo de Vicente López viaja a Brasil para visitar al Corinthians 21.30hs del miércoles. Tiene 7 puntos, dos más que Santa Fe, que en la última va a Uruguay para enfrentar a Peñarol, quien necesita ganar para meterse en Sudamericana. Si gana, el Calamar pasa, empate o pierde, debe esperar una mano de Peñarol.

Independiente Rivadavia de Mendoza es uno de los clasificados, que en el Grupo C ya quedó como puntero con 13 puntos, y con 8 de distancia de los escoltas. El elenco mendocino juega el miércoles 21.30hs la fase de grupos, sabiendo que puede quedar como uno de los mejores de la fase regular.

Además Rosario Central también ya tiene su boleto a octavos. En el Grupo H, lidera con 13 puntos y se juega mano a mano el primer puesto ante Independiente del Valle en Ecuador, desde las 19hs del miércoles.

Platense está segundo, y buscará la clasificación en Brasil

Por su parte Lanús solo tiene el consuelo de Sudamericana, ya que la derrota ante Liga de Quito entre semana lo dejó sin chances en una zona donde Mirassol con 12, y la Liga con 9 lograron el boleto. El Granate cerrará el martes 19hs ante el puntero.

Los octavos de final comenzarán a disputarse post Mundial de Estados Unidos, Canadá, México. Cabe destacar que los terceros de cada grupo irán a Sudamericana contra los segundos de la fase de grupos.