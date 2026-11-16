Se disputaron este fin de semana los octavos de final de la Copa Neuquén 2026, Unión Vecinal y Pacífico dieron la sorpresa, mientras que San Patricio de El Chañar clasificó en los penales, Deportivo Rincón, Unión de Zapala y San Lorenzo golearon en casa.

En el norte neuquino, en un choque lugareño de clubes de Vaca Muerta, Deportivo Rincón goleó 5 a 1 a Añelo, el mendocino Hernán Soria por duplicado, Cristobal Valbuena, Ezequiel Ávila, y el colombiano Yair Blanco, los tantos del León.

En Zapala, Unión no tuvo piedad con Confluencia, y se quedó con la clasificación, al vapulearlo por 10 a 0, Cesar Morales en cuatro oportunidades, Braian González en tres ocasiones, Fernando Torres, Gonzalo Sáez e Ignacio Cechich los tantos del Canario.

En el adelanto, el miércoles de la semana pasada, en el estadio Coloso Álvaro Pedro Ducás del barrio Ruca Quimey, Alianza de Cutral Có había superado 2 a 0 a Eucalipto Blanco y se convirtió en el prmer equipo en acceder a cuartos. En tanto, el Sábado, Pacífico dio la nota en cancha de Patagonia, imponiéndose por 1 a 0, con gol de Paz.

La Copa Neuquén ta tiene los clasificados a la próxima instancia Foto: Pablo Chagumil

En el oeste capitalino, San lorenzo se quedó con un gran triunfo sobre Don Bosco de Zapala por 4 a 1, Miguel Irribarra en dos oportunidades, Maximiliano Marillan y Franco Carballo los tantos del elenco del oeste. También en el oeste, el partido se dio por finalizado cuando restaba un minuto, por incidentes y falta de garantías para su continuidad. Ganaba El Dino 1 a 0 sobre Atlético Neuquén con el tanto de Sayin Criado.

En Ciudad Deportiva, Rio Grande y Unión Vecinal igualaron 0 a 0. Se definió por penales y desde los 12 pasos, la visita se llevó la clasificación por 9 a 8, luego de patear 13 penales cada uno. En los de Colonia Valentina, el arquero Traimán la figura conteniendo 4 dísparos.

En duelo de la fecha se definió también por penales. En El Chañar, San Patrico se impuso 5 a 4 por penales sobre Independiente luego de igualar 2 a 2. Chaván y Deliso habían puesto en ventaja al Santo, Martín y Azaguate lo igualaron para la visita.

Con estos resultados, y a falta de la definición oficial del cruce Maronese vs Atlético; los cruces de cuartos serías así:

Deportivo Rincón vs Pacífico

Unión de Zapala vs Unión Vecinal

Alianza vs San Patricio

San Lorenzo vs Maronese