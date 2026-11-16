Una fiesta privada en San Pablo terminó convirtiéndose en el centro de una inesperada controversia que tiene como protagonistas a Neymar y Virginia Fonseca, la influencer brasileña que recientemente estuvo en pareja con Vinícius Jr.. Según trascendió en la prensa de Brasil, ambos habrían protagonizado una escena de mucha complicidad que despertó comentarios entre los invitados y alimentó las versiones de un posible acercamiento sentimental.

La información fue difundida por la periodista Fábia Oliveira, del portal Metrópoles, quien reconstruyó lo que habría sucedido durante una celebración exclusiva realizada el pasado 6 de noviembre, en la previa del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. El encuentro tenía acceso restringido y una particularidad: los asistentes tenían prohibido ingresar o utilizar teléfonos celulares, por lo que no circularon imágenes que permitieran comprobar los episodios relatados.

De acuerdo con los testimonios citados por la periodista, Virginia Fonseca habría llamado especialmente la atención al acercarse al delantero del Santos y bailar de manera muy provocativa sobre él mientras permanecía sentado en un sillón. La situación habría generado sorpresa entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los comentarios de la noche. Además, las versiones indicaron que ambos habrían consumido bastante alcohol durante el evento.

¿Problema en puerta?

Pero hubo otro detalle que terminó potenciando las especulaciones. Según el relato publicado en Brasil, Neymar habría tomado un micrófono durante la fiesta y se habría dirigido a la influencer utilizando el apodo “Vivibora”, con el que supuestamente la conocen en su círculo íntimo. La escena alimentó los rumores sobre una posible química entre ambos, aunque hasta el momento no existen registros públicos que permitan confirmar lo sucedido.

La repercusión obligó al entorno de Virginia Fonseca a intervenir rápidamente. La influencer, que había mantenido una relación con Vinícius Jr. hasta mediados de octubre y posteriormente confirmó su reconciliación con Zé Felipe, padre de sus tres hijos, rechazó las versiones a través de un comunicado. “Las informaciones divulgadas son absolutamente falsas. No es la primera vez que Virginia debe desmentir especulaciones infundadas sobre su vida personal”, expresaron sus representantes.

Por su parte, Neymar también decidió romper el silencio y utilizó sus historias de Instagram para responder a las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la empresaria. El futbolista brasileño manifestó su enojo por la repercusión que tomó el episodio y negó categóricamente cualquier tipo de relación con la expareja de su compatriota, compañero en la selección nacional.

¿Problema en puerta?

“Los rumores han empezado a circular sobre mi relación con otra persona, ¡y yo lo niego!”, escribió el delantero. Luego profundizó su descargo con una reflexión sobre el tratamiento mediático de su vida privada: “Es triste vivir en un tiempo en el que la gente se preocupa más por el ruido de los nombres y la fama que por la verdad misma”. Finalmente, explicó que su equipo ya había respondido, pero que decidió expresarse personalmente para terminar con la controversia.

Así, lo que comenzó como una supuesta escena en una fiesta terminó convirtiéndose en un tema de conversación en todo Brasil. Mientras Neymar continúa enfocado en su actividad con el Santos y Virginia Fonseca mantiene su postura de desmentida, el nombre de Vinícius Jr. también quedó involucrado indirectamente en una historia que mezcla fútbol, relaciones sentimentales y versiones sobre una noche que todavía genera repercusiones.