El temporal de lluvia que azotó al Alto Valle de Río Negro y Neuquén obligó a suspender actividades programadas para la jornada dominical. Ante la alerta meteorológica, la Comisión Directiva de la Liga Deportivo Confluencia decidió postergar el inicio de la competencia .

El arranque del torneo de la entidad que tiene su sede en Cipolletti deberá esperar. A través de un comunicado oficial, la mesa directiva anunció que todos los encuentros previstos para este domingo quedaron suspendidos debido a las condiciones climáticas.

El comunicado en redes sociales de la Liga Deportiva Confluencia anunciando la suspensión de los partidos de domingo. Salvo en Catriel, el resto no arrancó el torneo

Cabe aclarar que el sábado en primera división, el sábado Unión Deportiva Catriel se impuso como local 3 a 2 a Cipolletti, Enzo Petretto en dos oportunidades y René Meyreles anotaron para Los Canarios, mientras que para el albinegro marcaron Facundo Berezosky y Jorquera Vázques.

En tanto, el otro equipo de Catriel, debutó este domingo en el certamen Apertura de Segunda División, en el único encuentro que se llevó a cabo, Independiente tuvo una presentación ganadora, ya que derrotó a Maracacinho.de Cinco Saltos por 2 a 0 con tantos de Julián Guerra y Diego Orzan.