El temporal de lluvia que azotó al Alto Valle de Río Negro y Neuquén obligó a suspender actividades programadas para la jornada dominical. Ante la alerta meteorológica, la Comisión Directiva de la Liga Deportivo Confluencia decidió postergar el inicio de la competencia .
El arranque del torneo de la entidad que tiene su sede en Cipolletti deberá esperar. A través de un comunicado oficial, la mesa directiva anunció que todos los encuentros previstos para este domingo quedaron suspendidos debido a las condiciones climáticas.
Cabe aclarar que el sábado en primera división, el sábado Unión Deportiva Catriel se impuso como local 3 a 2 a Cipolletti, Enzo Petretto en dos oportunidades y René Meyreles anotaron para Los Canarios, mientras que para el albinegro marcaron Facundo Berezosky y Jorquera Vázques.
En tanto, el otro equipo de Catriel, debutó este domingo en el certamen Apertura de Segunda División, en el único encuentro que se llevó a cabo, Independiente tuvo una presentación ganadora, ya que derrotó a Maracacinho.de Cinco Saltos por 2 a 0 con tantos de Julián Guerra y Diego Orzan.